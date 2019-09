Por qué el próximo presidente querrá menor inflación, pero no tan rápido

La inflación va a ser un desafío enorme para el próximo gobierno. Porque su reducción es un objetivo central de cualquier gestión, pero a la vez en la Argentina se ha transformado en una muleta que ayuda a cubrir agujeros fiscales en tiempos dífíciles.

Con esta premisa de fondo, el 4% que dio el IPC de agosto fue una mala noticia para Macri pero no tan mala para Hernán Lacunza, ya que cuenta con el efecto devaluación-inflación como principal fuente de fondeo del paquete de asistencia que propuso apenas comenzó su gestión. El Presidente que pidió que su tarea fuese juzgado por los resultados en la reducción de la pobreza, sabe que en breve recibirá un aplazo fulminante. El 30 de septiembre el Indec difundirá los números correspondiente al primer semestre del año, impactados por el salto de precios de marzo y abril. El dato llegará semanas antes de la elección de octubre y se sumará a la ola de malestar que alejó al primer mandatario de sus chances de reelección.

Julio fue el mes bisagra, en donde el 2,2% representó la variación más baja del año. La Casa Rosada estaba confiada en que si no había un sobresalto cambiario en el período post PASO, la tendencia descendente podía continuar. Pero eso no sucedió. La incertidumbre contagió al dólar y el salto de la divisa empujó inevitablemente los precios. Sin embargo, los analistas esperaban que el incremento fuese un poco mayor, y advirtieron que si eso no sucedió fue por el bajo nivel que muestra el consumo privado. Con lo cual, esperan que en los meses que siguen aparezca una brecha entre los valores mayoristas y los minoristas, lo que aumenta el margen de que el ritmo inflacionario perdure más de lo deseado.

A contramano del resto del país, en la Ciudad el IPC creció 3,4%, casi el mismo nivel que Alimentos. Influyó en esa moderación la disminución del IVA. En la medición total del Indec, en cambio, Alimentos se disparó 4,5%. Equipamiento para el Hogar subió 6,1% en el nacional y 5,3% en la Capital, en donde también se sintió el alza de Salud por las cuotas de las prepagas, y de Comunicaciones por los planes de telefonía e internet.

Con todo este contexto, no hace falta ser mago para anticipar que si se confirma la tendencia y gana Alberto Fernández, le costará bajar la inflación por la inercia que mantendrá en los meses que vienen, y por la dificultad de encontrar ingresos fiscales sustitutos, un gran dilema para cualquier gobernante.

Desde lo fiscal, la actualización de las jubilaciones (que incorpora 70% de la inflación del semestre previo) será uno de los aspectos más complejos del Presupuesto 2020. Sin margen de acceder a otras fuentes del mercado hasta que se resuelva el reperfilamiento de la deuda, también obligará a mantener una línea abierta con el FMI.