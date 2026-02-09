Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.361,84 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.05%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.26%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.09%, es mayor que la volatilidad anual del 16.40%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este lunes, 9 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.183,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872.367,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.090.919,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la institución esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y compara las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Si deseas vender euros, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable. Lleva contigo una identificación válida y verifica las tasas de cambio ofrecidas. Es aconsejable realizar la operación en horarios seguros y evitar transacciones en lugares públicos o con desconocidos.