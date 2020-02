En un país empobrecido, al campo le toca pagar la mayor parte de la cuenta

A la Argentina de 2008 se la recuerda por la feroz pelea entre el kirchnerismo y el campo. Fue el año del quiebre en la relación entre uno de los pilares de la economía y un Gobierno que pretendía aumentar la recaudación y las reservas. La pelea fue por las retenciones móviles, un esquema ideado por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, que terminó naufragando en la fría madrugada del 17 de julio de ese año con el voto "no positivo" de Julio Cobos, vicepresidente de Cristina Kirchner, y generando una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos.

El esquema de retenciones era que si el valor de la soja subía, subían las retenciones. Y a la inversa, si sucedía lo contrario. Pero el campo no aceptó el plan, lo tildó de confiscatorio (en la práctica el Estado terminaba aplicando una retención de 45%) y salió triunfante, al menos por un tiempo. En ese entonces la soja cotizaba en Chicago por encima de los 500 dólares la tonelada. El precio de la oleaginosa era tan bueno que hasta hoy se tornó irrepetible. Eso sí, la falta de dólares siguió su curso.

El ex presidente Mauricio Macri bajó las retenciones, pero la falta de dólares también continuó. La receta de Macri fue endeudarse. Algo salió mal, las tasas subieron, los precios de la soja cayeron y la Argentina no solo recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) sino que inundó el mercado de papeles de deuda pública. El resultado fue peor al esperado. Hoy, el país está a un paso de la bancarrota si quiere cumplir en tiempo y forma con la deuda tomada.

Dado este panorama, al gobierno de Alberto Ferández no le quedan muchas alternativas más que salir a renegociar la deuda con el FMI y tratar de convencer a los bonistas que tienen el resto de la deuda para que acepten condiciones diferentes a las ya pactadas.

En el plano local, los cañones apuntan a recaudar todo lo posible y a gastar la menor cantidad de dólares posibles. No hay mucho para festejar. El marketinero nombre de "impuesto social" termina afectando a los jubilados que no cobran la mínima, a la clase media que viaja al exterior y al campo en general, no sólo a las grandes estancias o pooles de siembra. Tiene apenas un lado positivo: no afecta a los que menos tienen. El tema es que no todos los que tienen un poco más viven de forma holgada.

Hoy, la Argentina sigue atrás de los dólares para reforzar las reservas y una muestra de ello es que mantiene el cepo a la compra de billetes estadounidense. En este punto entra a jugar el campo, el sector tal vez más competitivo, pero que aún tiene posibilidades de "colaborar aún más con el impuesto solidario".

El campo de hoy, con la soja a 330 dólares y con retenciones al 30% o al 33%, si es que finalmente suben, gana menos que con las retenciones al 45% de 2008. Pero ahora, el país es más pobre, ahí radica la diferencia.