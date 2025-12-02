En esta noticia ADR y acciones

Los bonos soberanos llegan a la media tarde con una rueda tranquila, más cercana a un reacomodamiento técnico que a un cambio de tendencia. Con el riesgo país todavía por debajo de las 650 unidades, la dinámica muestra matices según ley y tramo de la curva.

En los globales, predomina la estabilidad. El GD29 y el GD30 operan “flat”, con variaciones de entre -0,1% y +0,2%, defendiendo sin esfuerzo las paridades altas.

Los tramos medios como el GD35 y el GD38 muestran leves avances, entre +0,2% y +0,6%, mientras que los bonos largos (GD41, GD46) se mueven con oscilaciones mínimas, sin señales de presión vendedora. Las tasas se mantienen firmes en la zona de 8,6%–10,5%: comprimidas, pero sin exageraciones.

Los bonares están algo más volátiles, aunque lejos del castigo que sufrieron la semana pasada. El AL29 cae cerca de -0,7%, el AL30 retrocede en torno a -1,3% y los tramos medios (AL35, AL38) se ubican entre -0,5% y -0,7%.

Es una rueda más pesada en lo local, sí, pero sin el ruido que dominaba en noviembre: más bien una toma de ganancias típica después del rebote reciente.

ADR y acciones

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas de hasta 2,4 por ciento. También hay caídas de hasta 2,2% para Tenaris y el papel que más sube es Central Puerto.

En Buenos Aires, el S&P Merval lucha por mantener la tendencia positiva, aunque por momentos busca pasar a terreno negativo. Sin embargo, es una sesión más verde que roja para las acciones del Panel Líder y la que más sube es Metrogas (+3,3%).

La suba de METR se explica porque el Gobierno abrió diciembre con nuevos cuadros tarifarios de luz y gas, en línea con el esquema de recomposición iniciado con la llegada de Javier Milei.

Las actualizaciones fueron oficializadas en el Boletín Oficial mediante resoluciones del ENRE y ENARGAS, que ajustaron tarifas de Edenor, Edesur y Metrogas.

Los cambios abarcan generación, transporte, distribución, costos mayoristas y los mecanismos de actualización mensual definidos por la Secretaría de Energía para avanzar en el reordenamiento de precios relativos.

En gas, la medida tiene un impacto directo sobre Metrogas, la mayor distribuidora del país —controlada en un 70% por YPF—, que opera en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

empresa viene recuperando su ecuación financiera tras más de una década de congelamientos y encuentra en el nuevo sendero tarifario un marco de mayor estabilidad.

Sus resultados lo reflejan: la ganancia operativa del año subió a $163.153 millones y el EBITDA alcanzó $206.018 millones al cierre del tercer trimestre, impulsados por los incrementos aplicados desde abril de 2024 y por la Revisión Tarifaria Integral vigente desde mayo.