Un grupo de científicos asegura haber encontrado estructuras debajo de las pirámides de Giza que podrían indicar la existencia de una ciudad muchos años atrás. Fuente: Archivo.

En las cercanías de las pirámides de Giza, un equipo internacional de investigadores identificó dos anomalías secretas que reavivan el misterio sobre los accesos ocultos en una de las estructuras más estudiadas de Egipto .

Según los resultados publicados en la revista NDT&E International, estas formaciones subterráneas fueron descubiertas a través de una serie de técnicas de escaneo de última generación como radar, ultrasonido y tomografía eléctrica de resistividad (ERT).

Se sitúan a una profundidad de 1,4 metros y 1,13 metros respectivamente desde la fachada exterior. La cavidad más profunda presenta unas dimensiones de un metro de alto por 1,5 metros de ancho, mientras que la superior mide 0,9 metros por 0,7 metros.

Accesos ocultos en una pirámide de Giza: cómo son y por qué sorprende a la comunidad científica

Puntualmente, el equipo conformado por expertos de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich destacó algo llamativo: los bloques de granito en esta área tienen una superficie notablemente pulida que se extiende aproximadamente cuatro metros de alto por seis metros en ancho.

Este factor potencia la hipótesis de que se trate de un acceso olvidado, si bien su función y extensión exacta aún generan interrogantes entre los expertos.

El profesor Christian Grosse, especialista en ensayos no destructivos de la Universidad Técnica de Múnich y uno de los autores principales de la investigación, destacó el descubrimiento como “un avance importante en Giza”.

Grosse explicó que la metodología desarrollada por su equipo “permite sacar conclusiones muy precisas sobre la naturaleza del interior de la pirámide”. Pese al entusiasmo del descubrimiento, aclaró que “la hipótesis de otra entrada es muy plausible, y nuestros resultados nos acercan mucho a confirmarla”.

Pirámides de Gaza y su valor histórico

Las Pirámides de Giza son un conjunto de tres impresionantes estructuras funerarias ubicadas en la meseta de Giza, cerca de El Cairo, Egipto. Estas pirámides fueron construidas para los faraones Keops, Kefrén y Micerinos, durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto.

La de Keops es la más grande de las tres, con una longitud promedio de cada lado en la base de 230 metros y una altura original de 147 metros. La pirámide central fue construida para Kefrén: la estructura mide 216 metros de lado y originalmente tenía 143 metros de altura. La pirámide más meridional y última en construirse, la de Micerino, mide 109 metros de lado a lado, y la altura completa de la estructura es de 66 metros.

En la antigüedad, se incluyeron entre las Siete Maravillas del Mundo. Las antiguas ruinas de la zona de Menfis , incluidas las pirámides de Guiza, Saqqara , Dahshr , Abu Ruwaysh y Abu Shir , fueron designadas colectivamente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.