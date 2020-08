Duhalde habló del riesgo de guerra civil: ¿análisis lúcido, derrape o mensaje entre líneas?

La situación económica en la Argentina es, como mínimo, muy mala: el gobierno actual y el anterior se pelean para ver quién de los dos tuvo peor desempeño en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo, la inflación sigue en niveles casi incomprensibles en el mundo, el país cumple una década de crisis económica. A esa situación la acompaña una grieta política que sólo temporalmente baja su intensidad y que suele ser fogoneada de uno y otro lado. Y encima, el impacto de la pandemia y la cuarentena, que golpearon a casi todo el mundo, algo tan cierto como que pocos países venían atravesando semejante situación de estrés.

En ese contexto, Eduardo Duhalde salió de raid televisivo a formular declaraciones explosivas: que lo que viene es “peor que el 2001” (la mayor crisis argentina de la que haya registro), que “es iluso pensar que el año que viene hay elecciones” (están previstos los comicios de medio término para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores) y que “el deterioro va a continuar” y la situación “puede terminar en una guerra civil”.

Duhalde: "El año que viene no va haber elecciones, Argentina es la campeona de las dictaduras militares"@animalesoficial @luisnovaresio @JotaxTV pic.twitter.com/EHuQQi11tj — América TV (@AmericaTV) August 25, 2020

Duhalde no es un político cualquiera. Además de ex presidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex diputado y ex intendente, es un referente histórico del peronismo. Fue vicepresidente de Carlos Menem. Y fue tal vez el principal impulsor de Néstor Kirchner en la carrera que lo llevó a la Casa Rosada en 2003.

"Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina", lanzó en el programa Animales Sueltos, de América TV, en una de sus apariciones mediáticas de este lunes, antes de señalar el rol de los carabineros en Chile y los militares en Venezuela y Brasil, entre otros casos.

"Tengo una convicción de que no va haber elecciones. ¿Cuántas veces se cayó el sistema? Por supuesto se puede caer el sistema. Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que Argentina puede tener un golpe" de Estado, agregó.

Ante periodistas que a todas luces intentaban que el ex presidente diera gestos de moderación en sus declaraciones, Duhalde no dejaba de redoblar la apuesta: "Se puede generar un clima peor que el que se vayan todos (...) Esto puede terminar peor que el 2001”.

En su raid mediático, no inédito pero tampoco del todo usual, Duhalde también criticó a Alberto Fernández: “El que habla no es él, es la pandemia. Está afectado, lo conozco, no es él, no duerme”.

Los dichos del mandatario inundaron de inmediato Twitter, entre el asombro, las especulaciones y algún que otro rechazo contundente a su mensaje. “Duhalde derrapó mal. El Frente de Todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina”, escribió la diputada Cecilia Moreau, vicepresidenta de ese bloque partidario. “Gravísimo lo de Duhalde, absolutamente repudiable. Vamos a garantizar la democracia, de una forma u otra. Como manda la Constitución”, tuiteó el liberal Yamil Santoro, presidente del Partido Mejorar. “No hay que jugar el juego que propone Duhalde”, escribió el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche. “¿Qué está diciendo Duhalde? Un hombre lúcido y cálido que está diciendo una locura total. @luisnovaresio no sabe cómo hacer para ayudarlo a que no siga por el camino del papelón y el escándalo institucional”, sugirió el kirchnerista Leandro Santoro, aunque unos minutos más tarde borró ese tuit.

Hombre de diálogo con numerosos dirigentes -incluidos varios del actual gobierno-, las palabras de Duhalde no suelen pasar desapercibidas. ¿Su catastrófico mensaje es un análisis superlúcido y original a partir de su experiencia al frente de una crisis histórica? ¿Es un derrape, un pronóstico sin fundamento? ¿Es un mensaje?... ¿a quién?

Para poner en contexto las declaraciones del ex presidente se debe señalar que no es la primera vez que habla del riesgo de una guerra civil. Ya lo había hecho, por ejemplo, en octubre de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri no había cumplido aún un año de mandato. En ese momento, advirtió sobre la necesidad de un mayor diálogo entre los espacios antagónicos y sugirió el mismo mensaje que ahora: "Si no quieren al que se fue (el kirchnerismo) ni al que está (PRO), esto puede ser un que se vayan todos, como en diciembre de 2001. Esto puede terminar en una guerra civil, en una matanza”, había expresado.

Tema recurrente el de la guerra civil. “En 2001 yo debía evitar una guerra civil”, dijo alguna vez, años después de dejar la Presidencia. Y ya mientras él estaba en la Casa Rosada, Ramón Puerta (el senador que estuvo de paso por el Ejecutivo como presidente provisional tras la renuncia de Fernando de la Rúa y antes de la asunción de Adolfo Rodríguez Saá, también había dicho que si a Duhalde le iba mal, el país se encaminaba a una guerra civil.

Lo dicho: Duhalde está muy lejos de ser un dirigente cualquiera. Y, precedido por el mito de que es uno de los hombres que tejen y destejen la política desde las sombras, lo quiera él o no, buena parte de la dirigencia interpreta inevitablemente que puede haber otro mensaje detrás de lo que dice, aunque a veces esos textos entre líneas (voluntarios o forzados) compliquen la exégesis y permitan tantas elucubraciones como analistas se presten a hacerlas.