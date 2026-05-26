Tiendas D1 lanza la sartén que cambiará por completo su forma de cocinar: sencilla de utilizar y baratísima. (Foto: Montaje EC)

Tiendas D1 ha lanzado un producto innovador que ha suscitado el interés de los amantes de la cocina. Se trata del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, el cual está disponible en todas las sucursales del país a un precio de $69.900, posicionándose así como uno de los electrodomésticos más asequibles en el mercado colombiano.

Este sartén, diseñado para el uso doméstico, optimiza la preparación de una extensa gama de platillos, abarcando desde desayunos hasta almuerzos completos, sin la necesidad de utilizar una estufa. Su sistema antiadherente, el control de temperatura ajustable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor facilitan que cocinar sea más fácil, rápido y seguro.

El sartén D1 transforma tu cocina y te va a encantar

El Cocuk XH-30B tiene un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo que lo hace una opción excepcionalmente adecuada para familias pequeñas o parejas. Con una potencia de 1.400 W, garantiza una cocción homogénea, mientras que las asas han sido diseñadas para permanecer frías al tacto, evitando así posibles quemaduras durante su manipulación.

Tiendas D1 lanza la sartén que cambiará por completo su forma de cocinar: sencilla de utilizar y baratísima. (Foto: Tiendas D1)

Asimismo, el dispositivo incluye una luz indicadora de funcionamiento que notifica cuando el aparato se encuentra activo y ajustando la temperatura, un elemento que es de gran importancia para evitar accidentes en la cocina.

La mejor opción para espacios pequeños y vivir solo

El nuevo sartén eléctrico de D1 se erige como una opción excelente para quienes aprecian la practicidad. Al no necesitar gas ni instalación, es adecuado para su utilización en apartamentos de dimensiones limitadas, residencias universitarias o incluso en ocasiones de viaje. Su diseño compacto y contemporáneo facilita tanto su almacenamiento como su transporte.

Gracias a su recubrimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica notablemente el proceso de limpieza. Para conservarlo en condiciones óptimas, es suficiente utilizar un paño húmedo o una esponja suave, asegurando de este modo su durabilidad y funcionalidad.

Dónde comprar el Sartén Eléctrico Cocuk al mejor precio

El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) se halla disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Con un costo de $69.900 por unidad, este artículo sobresale como uno de los más significativos del catálogo 2025, brindando una notable relación calidad-precio a los consumidores.