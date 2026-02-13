Las Tiendas D1, una de las principales cadenas de descuento en Colombia, podrían modificar su horario durante algunos días festivos de 2026, lo que impactaría a miles de consumidores que realizan allí sus compras habituales. Hasta el momento, la empresa no ha confirmado cierres totales, por lo que se recomienda estar atentos a sus canales oficiales. ¿Qué fechas podrían verse afectadas? Hasta febrero de 2026, Tiendas D1 no ha publicado un comunicado oficial sobre cierres nacionales en días específicos. Sin embargo, históricamente algunas tiendas han ajustado horarios en fechas festivas del calendario colombiano. En 2026, estas son las fechas festivas que podrían implicar ajustes de horario: En años anteriores, algunas tiendas D1 han reducido horarios en determinados festivos, aunque no existe una política pública de cierre nacional automático. La empresa suele informar cambios operativos a través de sus redes sociales y canales oficiales. En caso de que se anuncien modificaciones de horario, algunos consumidores podrían encontrar tiendas cerradas o con atención reducida. Por eso, se recomienda planificar las compras con anticipación, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa. Ante esta situación, se recomienda a los clientes adelantar sus compras y estar atentos a los anuncios oficiales de la empresa para conocer más detalles sobre el funcionamiento de las tiendas en esas fechas. Para encontrar la Tienda D1 más cercana a tu ubicación, puedes utilizar las siguientes opciones: Aplicación móvil de Tiendas D1, disponible para dispositivos Android y Apple. La app te permite localizar tiendas cercanas, crear listas de mercado y acceder a promociones exclusivas.La página web oficial de Tiendas D1 permite consultar información institucional, novedades y canales de contacto. Además, la empresa publica actualizaciones en sus plataformas digitales sobre aperturas y horarios especiales.Redes sociales de Tiendas D1, donde suelen publicar información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas. Colombia cuenta con 18 días festivos oficiales en 2026, según el calendario establecido por la Ley Emiliani. Después del Día de San José y la Semana Santa, estos son algunos de los principales feriados del año: 1 de mayo: Día del TrabajoLunes 18 de mayo: Ascensión del Señor (trasladado)Lunes 8 de junio: Corpus Christi (trasladado)Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón (trasladado)20 de julio: Independencia de Colombia7 de agosto: Batalla de BoyacáLunes 17 de agosto: Asunción de la VirgenLunes 12 de octubre: Día de la RazaLunes 2 de noviembre: Todos los SantosLunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena8 de diciembre: Inmaculada Concepción25 de diciembre: Navidad En 2026, la Semana Santa en Colombia comenzará el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y se extenderá hasta el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección). Los días festivos oficiales son Jueves 2 y Viernes 3 de abril. En 2026, el Día de San José se conmemora el 19 de marzo, pero en Colombia se traslada al lunes 23 de marzo por la Ley Emiliani. Esta fecha honra la figura de San José dentro de la tradición cristiana. Durante este feriado, además, se llevan a cabo diferentes actividades como misas, procesiones, reuniones familiares, paseos o visitas a lugares turísticos que incluyan un repaso de la historia religiosa de Colombia.