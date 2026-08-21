El truco de colocar una servilleta en el compartimento de las pilas.

En algunos controles remotos, relojes, juguetes y otros dispositivos a pilas puede ocurrir que una batería quede ligeramente floja dentro de su compartimento. Esto puede provocar que pierda el contacto con los terminales y que el aparato deje de funcionar correctamente.

Ante esta situación, existe un sencillo truco doméstico que consiste en colocar un pequeño trozo de servilleta o papel doblado dentro del compartimento, siempre sin cubrir los contactos eléctricos.

Para qué sirve colocar una servilleta con las pilas

El papel puede funcionar como un pequeño elemento de ajuste cuando la pila no queda suficientemente firme. Al ocupar parte del espacio libre, ejerce una presión adicional que ayuda a mantener la batería en contacto con los terminales del dispositivo.

Esto puede ser útil cuando la pila es ligeramente más pequeña de lo que requiere el compartimento o cuando, con el uso, el resorte perdió parte de su presión y ya no mantiene la batería correctamente colocada.

La función del papel no es mejorar la carga ni aumentar la potencia de la pila, sino evitar que pierda el contacto eléctrico debido al movimiento o a una holgura dentro del compartimento .

El truco de colocar una servilleta en el compartimento de las pilas. Imagen creada con IA - ChatGPT

Cómo colocar el papel para ajustar una pila floja

Para aplicar este truco, se puede doblar una pequeña cantidad de servilleta hasta formar un trozo compacto y colocarlo entre la pila y la tapa o la zona que permita generar presión, dependiendo del diseño del dispositivo.

Es importante utilizar solamente la cantidad necesaria para que la pila quede firme, sin forzar la tapa ni deformar el compartimento. Una vez colocada, la batería debe permanecer estable y los terminales deben mantener un contacto adecuado.

Si el dispositivo sigue sin funcionar, el problema puede estar en la propia pila, en los contactos metálicos o en algún componente del aparato.

Cuándo conviene usar este truco y qué precauciones tener

El método puede servir como una solución temporal para una pila que queda floja, pero no debería utilizarse para compensar daños importantes en el compartimento. Si el resorte está roto, los contactos están deteriorados o la tapa no cierra correctamente, lo recomendable es reparar o reemplazar la pieza.

También es importante evitar colocar papel cerca de fuentes de calor o en dispositivos donde pueda interferir con otros componentes. Nunca se debe perforar, aplastar ni modificar una pila para intentar ajustarla.

En definitiva, una pequeña cantidad de servilleta puede solucionar una holgura puntual al ayudar a mantener la batería en contacto con los terminales, siempre que se utilice de forma segura y sin forzar el dispositivo.