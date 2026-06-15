Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA y qué significan las letras.

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Casi todos tienen pilas AA y AAA en casa, pero pocos saben qué significan esas letras. El mito más repetido es que indican la potencia o la cantidad de energía. No es así: las letras señalan, exclusivamente, el tamaño físico de la pila.

Eso quiere decir que una AA y una AAA entregan el mismo voltaje, pero no duran lo mismo ni sirven para los mismos aparatos. La diferencia real está en el tamaño y, sobre todo, en la capacidad de energía que cada una almacena.

Qué significan en realidad las letras de las pilas

El sistema nació a mediados del siglo XX, cuando cada fabricante usaba baterías de medidas propias y los dispositivos electrónicos no eran compatibles entre marcas. Para ordenarlo, organismos como la IEC y el ANSI crearon una clasificación por letras basada en el tamaño.

Las primeras fueron A, B, C y D, de la más pequeña a la más grande. Cuando los aparatos se miniaturizaron, hizo falta algo más chico que la A: así apareció la AA (más pequeña que la A) y después la AAA, todavía más fina. Por eso “doble A” no significa “el doble de” nada, sino un formato más compacto.

Una AA y una AAA entregan el mismo voltaje, pero no duran lo mismo ni sirven para los mismos aparatos. ChatGPT

AA vs AAA: mismo voltaje, distinta duración

Ambas son cilíndricas y, en su versión alcalina, entregan 1,5 voltios (las recargables, 1,2 V). Lo que cambia es el tamaño y la capacidad, medida en miliamperios-hora (mAh): a más mAh, más energía disponible para cada aparato del hogar. Estas son las medidas:

Pila AA: 50,5 mm de largo y 14,5 mm de diámetro. Capacidad alcalina de 1.800 a 3.000 mAh .

Pila AAA: 44,5 mm de largo y 10,5 mm de diámetro. Capacidad alcalina de 800 a 1.200 mAh.

Como la AA almacena más energía, dura más tiempo y rinde mejor en equipos de consumo medio o alto. La AAA, más delgada, queda para dispositivos chicos o de bajo consumo. Aunque tengan el mismo voltaje, no son intercambiables: el compartimento está diseñado para un tamaño puntual, como ocurre con los controles remotos. Algunos ejemplos:

AA: mandos de videojuego, linternas, mouse inalámbrico, juguetes grandes y cámaras.

AAA: controles de TV, termómetros digitales, relojes y mandos pequeños.

Cómo saber cuál necesita tu dispositivo

La forma más segura es mirar el compartimento de las pilas o el manual: casi siempre aparece indicado como “2 x AA” o “3 x AAA”. Conviene además no mezclar pilas nuevas con usadas ni de distintas marcas en un mismo aparato, porque se descargan de forma despareja y rinden menos.

Si un equipo te consume pilas muy seguido, fijate si admite recargables NiMH: entregan 1,2 V en lugar de 1,5 V, pero se reutilizan cientos de veces y, a la larga, terminan saliendo bastante más baratas.