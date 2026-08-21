Frotar medio limón en los faros del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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Los faros del auto están constantemente expuestos al polvo, insectos, barro y otros residuos que se acumulan durante la circulación. Con el tiempo, esta suciedad puede formar una película sobre la superficie y hacer que el plástico pierda parte de su aspecto limpio.

Entre los métodos caseros que suelen utilizarse para realizar una limpieza rápida aparece uno muy sencillo, cortar un limón por la mitad y frotarlo suavemente sobre el exterior del faro.

La explicación está en los ácidos presentes naturalmente en esta fruta, principalmente el ácido cítrico, que pueden contribuir a desprender determinados depósitos y residuos superficiales. Sin embargo, este truco tiene límites y no permite restaurar un faro que se encuentra deteriorado u oxidado en profundidad.

¿Para qué sirve frotar limón en los faros del auto?

El limón puede utilizarse como una ayuda para aflojar suciedad y ciertos residuos adheridos a la superficie exterior del faro.

Su acidez facilita la limpieza de algunas manchas, mientras que la acción de frotar contribuye mecánicamente a retirar la suciedad. El resultado puede ser un faro visualmente más limpio cuando el problema se encuentra únicamente en la superficie.

No obstante, es importante diferenciar la suciedad superficial de la opacidad producida por el envejecimiento del policarbonato. Los faros modernos suelen contar con un recubrimiento protector frente a la radiación ultravioleta que se deteriora con el paso de los años.

En esos casos, aplicar limón no solucionará el problema de fondo y puede ser necesario recurrir a productos específicos para restauración de faros.

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Cómo utilizar limón para limpiar los faros

El procedimiento debe realizarse con cuidado. Primero conviene lavar el faro con agua para retirar polvo, arena u otras partículas que podrían rayar la superficie al frotar.

Luego se puede cortar un limón por la mitad y pasarlo suavemente por el exterior del faro, sin ejercer demasiada presión. Tras una aplicación breve, es importante enjuagar abundantemente con agua para eliminar cualquier resto y secar con un paño de microfibra limpio.

No conviene dejar jugo de limón secándose sobre el plástico ni sobre la pintura del vehículo, debido a su acidez.

Qué hay que tener en cuenta antes de probar este truco

Aunque puede funcionar como recurso puntual para retirar determinados residuos, el limón no sustituye los productos formulados específicamente para limpiar superficies automotrices.

Además, no debe esperarse que elimine arañazos profundos, daños en el recubrimiento protector o el característico tono amarillento que pueden adquirir los faros antiguos.

Si el faro continúa opaco después de una limpieza convencional, el problema probablemente no sea simplemente suciedad. En esos casos, una restauración adecuada del policarbonato y de su protección UV será una alternativa más apropiada que recurrir repetidamente a sustancias ácidas.

Por eso, el truco del limón puede servir principalmente para una limpieza superficial y ocasional, siempre que posteriormente se retire por completo cualquier residuo.