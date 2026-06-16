Autoridades, comunidades y empresarios mantienen la preocupación por los efectos de los enfrentamientos y los bloqueos viales (Fuente: Tourradar).

La Sierra Nevada de Santa Marta enfrenta una de las situaciones de seguridad más delicadas de los últimos meses. En medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, el Parque Tayrona reabrió sus puertas al público mientras persisten siete bloqueos sobre la Troncal del Caribe, una de las vías más importantes del norte de Colombia.

La crisis se desató luego de una operación militar adelantada en el sector de Quebrada del Sol, donde las Fuerzas Militares ejecutaron acciones contra un presunto campamento de la estructura armada ilegal. Los hechos dejaron víctimas y encendieron las alertas en toda la región, generando afectaciones tanto para las comunidades locales como para cientos de viajeros y turistas que se movilizan por el corredor vial.

¿Qué pasó en la Sierra Nevada de Santa Marta y por qué aumentó la tensión?

La situación de orden público se agravó tras una ofensiva militar desarrollada en zona rural de la Sierra Nevada. Según los reportes preliminares de las autoridades, en medio de las operaciones se registró la muerte de un integrante de la Fuerza Pública y varias personas resultaron heridas.

La intervención provocó una rápida escalada de tensión en distintos sectores de la región, donde comunidades campesinas, indígenas y habitantes de la zona permanecen en estado de alerta por el riesgo de nuevos enfrentamientos.

El panorama resulta especialmente sensible debido a la cercanía de la jornada electoral y al flujo de visitantes que comenzó a incrementarse con la reapertura del Parque Tayrona.

Parque Tayrona reabre en medio de combates y bloqueos en la Troncal del Caribe: crece la preocupación por el turismo y la movilidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los bloqueos que afectan la Troncal del Caribe?

Uno de los principales impactos de la crisis se refleja en la movilidad. Actualmente se reportan siete bloqueos distribuidos en diferentes puntos de la Troncal del Caribe, entre Palomino y el corredor que conecta con Santa Marta.

Esta carretera es estratégica para la conexión entre Magdalena, La Guajira y la frontera con Venezuela, por lo que las restricciones han generado congestión vehicular, retrasos en el transporte de pasajeros y dificultades para el abastecimiento de algunos sectores.

Decenas de viajeros que regresaban del puente festivo quedaron atrapados en medio de los cierres, mientras las autoridades intentan establecer mecanismos que permitan recuperar la normalidad en la vía.

¿Cómo afecta la situación a los turistas que visitan el Parque Tayrona?

La reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona era uno de los eventos más esperados por el sector turístico del Magdalena. Tras finalizar el cierre temporal acordado con las comunidades indígenas de la región, el destino volvió a recibir visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, la persistencia de los bloqueos y la incertidumbre por la situación de seguridad generan preocupación entre operadores turísticos, hoteles, transportadores y comerciantes que dependen de la actividad económica asociada al parque.

Aunque el ingreso al área protegida continúa habilitado, empresarios del sector consideran fundamental que se garantice la movilidad y la tranquilidad para evitar afectaciones durante la temporada de viajeros.

¿Qué dicen las autoridades sobre la emergencia en Magdalena?

La Gobernación del Magdalena, junto con representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y organismos de emergencia, mantiene reuniones permanentes para evaluar el desarrollo de los acontecimientos.

Las autoridades buscan definir acciones que permitan restablecer la movilidad, proteger a las comunidades que permanecen confinadas y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos en la zona.

Además, continúan los diálogos con diferentes actores involucrados en los procesos de paz con el objetivo de encontrar una salida que contribuya a disminuir la tensión y facilite el levantamiento de los bloqueos.

¿Qué puede pasar en los próximos días en la Sierra Nevada de Santa Marta?

La evolución de la crisis dependerá de las decisiones que adopten las autoridades nacionales y de los acuerdos que puedan alcanzarse para restablecer las condiciones de seguridad en la región.

Mientras tanto, cientos de familias permanecen atentas al desarrollo de los acontecimientos y el sector turístico observa con preocupación el impacto que esta situación podría tener sobre uno de los destinos naturales más importantes de Colombia.

La prioridad de las autoridades sigue siendo recuperar la movilidad en la Troncal del Caribe, garantizar la protección de la población civil y evitar que la emergencia continúe afectando la actividad económica y turística del Caribe colombiano.