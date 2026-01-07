En esta noticia
El Gobierno nacional dejó en firme el calendario de feriados y días no laborales en Colombia para 2026, una noticia que impacta de lleno a millones de trabajadores y al sector turístico.
La distribución de fechas y la aplicación plena de la Ley Emiliani harán que este año tenga más puentes y fines de semana largos que otros periodos recientes, con festivos estratégicamente ubicados en lunes y dos feriados “recuperados” que no siempre se convierten en puente.
Este escenario ya empieza a mover la planeación de vacaciones, viajes internos y agendas empresariales, en un año que promete mayor dinamismo económico alrededor del descanso remunerado.
¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026 y por qué serán más que en otros años?
En 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales, una cifra superior a la de 2025. De ese total, 11 serán puentes, es decir, festivos que se trasladan o caen en lunes, permitiendo tres días consecutivos de descanso.
El aumento no responde a la creación de nuevos festivos, sino a la forma en la que el calendario cae este año y a la aplicación de la Ley Emiliani, que en 2026 juega claramente a favor de los trabajadores.
¿Qué festivos recupera Colombia en 2026 y generan nuevos findes XL?
Dos fechas clave volverán a convertirse en puente en 2026, algo que no ocurre todos los años:
- 15 de junio – Sagrado Corazón de Jesús, que también quedará ubicado como puente.
- 20 de julio – Día de la Independencia, que caerá lunes y permitirá un fin de semana largo en plena temporada de mitad de año.
Estos dos feriados son considerados “recuperados” porque en años recientes no siempre coincidieron con lunes, reduciendo la cantidad de findes XL.
Calendario completo de festivos y puentes en Colombia para 2026
Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 12 de enero (puente): Reyes Magos
- 23 de marzo (puente): San José
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 18 de mayo (puente): Ascensión del Señor
- 8 de junio (puente): Corpus Christi
- 15 de junio (puente): Sagrado Corazón de Jesús
- 29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo
- 20 de julio (puente): Día de la Independencia
- 7 de agosto: Batalla de Boyacá
- 17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen
- 12 de octubre (puente): Día de la Raza
- 2 de noviembre (puente): Todos los Santos
- 16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
¿Qué es la Ley Emiliani?
La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos deben trasladarse al lunes siguiente cuando no caen ese día. El objetivo es promover el turismo interno y facilitar la organización del descanso laboral. En 2026, la combinación de fechas permitirá que esta norma tenga uno de sus mayores impactos de los últimos años, generando más puentes que en calendarios recientes.