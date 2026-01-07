El Gobierno ya confirmó todos los festivos, incluidos nuevos fines de semana largos (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional dejó en firme el calendario de feriados y días no laborales en Colombia para 2026, una noticia que impacta de lleno a millones de trabajadores y al sector turístico.

La distribución de fechas y la aplicación plena de la Ley Emiliani harán que este año tenga más puentes y fines de semana largos que otros periodos recientes, con festivos estratégicamente ubicados en lunes y dos feriados “recuperados” que no siempre se convierten en puente.

Este escenario ya empieza a mover la planeación de vacaciones, viajes internos y agendas empresariales, en un año que promete mayor dinamismo económico alrededor del descanso remunerado.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026 y por qué serán más que en otros años?

En 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales, una cifra superior a la de 2025. De ese total, 11 serán puentes, es decir, festivos que se trasladan o caen en lunes, permitiendo tres días consecutivos de descanso.

El aumento no responde a la creación de nuevos festivos, sino a la forma en la que el calendario cae este año y a la aplicación de la Ley Emiliani, que en 2026 juega claramente a favor de los trabajadores.

El Gobierno confirmó todos los días no laborales y findes XL.

¿Qué festivos recupera Colombia en 2026 y generan nuevos findes XL?

Dos fechas clave volverán a convertirse en puente en 2026, algo que no ocurre todos los años:

15 de junio – Sagrado Corazón de Jesús , que también quedará ubicado como puente.

20 de julio – Día de la Independencia, que caerá lunes y permitirá un fin de semana largo en plena temporada de mitad de año.

Estos dos feriados son considerados “recuperados” porque en años recientes no siempre coincidieron con lunes, reduciendo la cantidad de findes XL.

Calendario completo de festivos y puentes en Colombia para 2026

Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes:

1 de enero: Año Nuevo

12 de enero (puente): Reyes Magos

23 de marzo (puente): San José

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo (puente): Ascensión del Señor

8 de junio (puente): Corpus Christi

15 de junio (puente): Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo

20 de julio (puente): Día de la Independencia

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen

12 de octubre (puente): Día de la Raza

2 de noviembre (puente): Todos los Santos

16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

¿Qué es la Ley Emiliani?

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos deben trasladarse al lunes siguiente cuando no caen ese día. El objetivo es promover el turismo interno y facilitar la organización del descanso laboral. En 2026, la combinación de fechas permitirá que esta norma tenga uno de sus mayores impactos de los últimos años, generando más puentes que en calendarios recientes.