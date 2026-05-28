Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 28 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 716,35 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.83%, es menor que la volatilidad anual del 15.20%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró predominio de caídas con repuntes puntuales, dos jornadas estables a mitad del periodo y un cierre nuevamente a la baja.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: