Ni Villa de Leyva, ni Barichara: visitantes se entusiasman con este municipio de Boyacá donde elaboran el queso más galardonado de Colombia.

Paipa, ubicado a unas tres horas de Bogotá, pasó de ser un destino de descanso a posicionarse como un epicentro gastronómico gracias al crecimiento de su industria láctea artesanal.

El lugar es Paipa, territorio que hoy figura como la cuna del queso que convirtió a esta región en un referente nacional.

La reputación del famoso queso Paipa, elaborado bajo técnicas heredadas y estrictos procesos tradicionales, despertó la curiosidad de viajeros interesados en conocer la fábrica detrás de este ícono nacional.

En Boyacá, un municipio poco mencionado en los listados turísticos tradicionales, empezó a recibir un volumen inusual de viajeros luego de que su producto insignia —un queso artesanal con sello de origen— fuera catalogado como el más premiado del país en competencias gastronómicas internacionales.

¿Por qué el queso Paipa es el lácteo más premiado de Colombia?

La autenticidad del queso Paipa ha propiciado su presencia en ferias internacionales, donde ha sido premiado por su sabor, su técnica y su identidad cultural. Este lácteo es uno de los pocos colombianos con Denominación de Origen Protegida, lo que asegura que su producción se limite a Paipa y sus veredas aledañas, siguiendo un método tradicional que es documentado y supervisado.

La fama del queso Paipa no es casual. Su proceso de elaboración se realiza exclusivamente con leche cruda de vaca, sin pasteurización, lo que permite conservar los aromas y sabores característicos del territorio boyacense. La maduración, que puede tardar entre 20 y 30 días, le da una textura firme y un característico toque ahumado que lo distingue de otros quesos en el país.

¿Cuál es la historia del queso Paipa y su significado como símbolo nacional?

El origen del queso Paipa se remonta a la época colonial, cuando la ganadería introducida por los españoles se adaptó con rapidez a las condiciones climáticas y geográficas de Boyacá. Con el paso de los siglos, familias campesinas perfeccionaron un método casero de maduración que, sin saberlo, terminaría convirtiéndose en una tradición nacional.

Durante décadas, este queso fue un secreto local, consumido casi exclusivamente en la región. Sin embargo, su calidad atravesó fronteras cuando chefs, jurados e investigadores gastronómicos lo visibilizaron como una joya culinaria latinoamericana. Hoy, Paipa es sinónimo de excelencia quesera y representa una de las tradiciones más emblemáticas del altiplano cundi-boyacense.

¿Por qué Paipa es el nuevo destino turístico en auge de Boyacá?

Aunque el queso es su producto emblemático, Paipa ha logrado consolidar una oferta turística más diversa que ha propiciado su reciente crecimiento.

La combinación de gastronomía, historia y naturaleza ha transformado al municipio en un destino ineludible para aquellos que buscan lugares serenos con una identidad distintiva.

¿Dónde adquirir queso Paipa auténtico y certificado?

El verdadero queso Paipa con denominación de origen puede adquirirse directamente en el municipio, donde productores locales ofrecen degustaciones y recorridos guiados por sus instalaciones. Allí es posible observar el proceso de maduración, conocer a los maestros queseros y probar el producto recién cortado.

Comprar en su lugar de origen, además, contribuye de forma directa a las familias y a la economía rural de Boyacá.