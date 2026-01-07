Agua oxigenada y bicarbonato de sodio: para qué sirve y cómo funciona esta mezcla para una limpieza profunda del hogar. (Imagen: Archivo).

La limpieza del hogar puede ser una tarea agotadora, sobre todo cuando se busca eficacia sin gastar demasiado. Entre los múltiples productos que prometen resultados, una mezcla casera destaca por su simplicidad y bajo costo: agua oxigenada y bicarbonato de sodio.

Este dúo no solo es económico, sino que también ofrece propiedades desinfectantes y blanqueadoras que se adaptan a varias superficies. Si bien la combinación no es nueva, ha ganado popularidad en este último tiempo gracias a su versatilidad.

La mezcla casera que promete una limpieza eficaz sin gastar demasiado dinero. (Imagen: archivo).

Desde remover manchas difíciles hasta desinfectar superficies de cocina y baño, la mezcla se ha convertido en una opción práctica para quienes buscan mantener su hogar limpio sin recurrir a productos químicos agresivos. Además, es segura si se usa correctamente, lo que la hace ideal para hogares con niños y mascotas.

Descubre cómo esta mezcla puede reemplazar productos costosos

El misterio detrás de esta mezcla radica en la reacción química que ocurre cuando se combinan sus componentes. El bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave que elimina la suciedad, mientras que el agua oxigenada libera oxígeno activo que desinfecta y blanquea. Esta acción combinada permite remover manchas de grasa, moho y suciedad incrustada sin esfuerzo excesivo, según compartió El Tiempo.

Para preparar la mezcla, basta con mezclar una cucharada de bicarbonato con un vaso de agua oxigenada al 3%. Se puede aplicar directamente sobre la mancha o superficie, dejar actuar unos minutos y luego frotar suavemente.

Este método no solo reduce la necesidad de productos comerciales, sino que también protege superficies delicadas como acero inoxidable, azulejos y encimeras.

Bicarbonato y agua oxigenada: aplicaciones sorprendentes en todo el hogar

El uso de agua oxigenada y bicarbonato no se limita a la cocina, ya que también es efectiva:

En el baño : para eliminar el moho de juntas y azulejos, dejando las superficies higiénicas y brillantes.

: para eliminar el moho de juntas y azulejos, dejando las superficies higiénicas y brillantes. En la lavandería : actúa como un blanqueador natural, devolviendo la blancura a la ropa sin recurrir a químicos fuertes.

: actúa como un blanqueador natural, devolviendo la blancura a la ropa sin recurrir a químicos fuertes. En los artículos: puede utilizarse para limpiar juguetes o objetos de uso diario, garantizando desinfección sin riesgos.

Otra ventaja es su capacidad para neutralizar olores. Mezclada con agua caliente, la solución puede limpiar la nevera, eliminar malos olores de alfombras o incluso refrescar basureros.

Precauciones y consejos para un uso seguro

Aunque la mezcla es segura, se deben seguir algunas recomendaciones, como:

Evitar mezclarla con vinagre o amoníaco , ya que puede generar gases irritantes.

, ya que puede generar gases irritantes. Usar guantes al manipular la solución para prevenir irritaciones en piel sensible.

al manipular la solución para prevenir irritaciones en piel sensible. Guardar el agua oxigenada en su envase original y fuera del alcance de los niños.

Las precauciones que se deben tomar para limpiar el hogar con la mezcla casera de manera segura. (Imagen: archivo). Lautaro Soto

Al integrar esta práctica en la rutina de limpieza, es posible optimizar tiempo y recursos. La combinación de agua oxigenada y bicarbonato demuestra que con ingredientes simples se pueden obtener resultados profesionales, cuidando al mismo tiempo la salud de los habitantes y del medio ambiente.