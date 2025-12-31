Confirmado: el Gobierno decretó un nuevo feriado para el martes 6 de enero y habrá un nuevo fin de semana largo en todo el país.

El Gobierno de Colombia confirmó que el martes 6 de enero, fecha en la que se celebra el Día de Reyes Magos, será considerado feriado nacional, una jornada tradicional del calendario oficial que cada año genera expectativas entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico. La decisión se enmarca dentro de la normativa vigente que regula los días festivos en el país.

Este feriado tiene un fuerte valor religioso y cultural, ya que recuerda la adoración del niño Jesús por parte de los Reyes Magos, una tradición profundamente arraigada en varias regiones. Además de su significado simbólico, la fecha suele impactar en la organización de actividades familiares y celebraciones locales.

Con la llegada del primer mes del año, muchos ciudadanos comienzan a consultar qué días no laborables habrá en enero y si es posible organizar un descanso extendido. En este contexto, el 6 de enero aparece como una de las fechas más relevantes del calendario colombiano.

De acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, cuando un feriado cae entre semana, este puede trasladarse al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el descanso y el turismo interno. Por este motivo, aunque el Día de Reyes Magos se conmemora el martes 6 de enero, el descanso obligatorio se traslada al lunes 12 de enero, conformando así un nuevo fin de semana largo en todo el país.

Durante esta jornada, las entidades públicas, los bancos y gran parte del sector privado suspenden sus actividades, mientras que los servicios esenciales continúan operando con normalidad, según la regulación habitual para los días festivos.

Cuáles son los feriados a principios de año en Colombia

Según el calendario oficial, estos son los días festivos correspondientes al inicio del año:

Lunes 12 de enero: Día de Reyes Magos (trasladado por la Ley Emiliani)

Lunes 19 de marzo: Día de San José (primer feriado trasladable posterior en el calendario)

Este esquema permite a los trabajadores planificar con anticipación descansos, viajes cortos y actividades recreativas durante los primeros meses del año.