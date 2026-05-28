Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 28 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.212,04 pesos colombianos.

En la última semana, el euro retrocedió un 1.18% y en el último año acumula una caída del 11.07%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 15.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 16.53%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: cayó en 6 jornadas y subió en 4, con repunte final y alta alternancia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 28 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 4212.04 pesos colombianos, pagarán 421204.00 pesos; comprar 200 euros costará 842408.00 pesos y comprar 500 euros costará 2106020.00 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: