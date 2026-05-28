El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Capricornio sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este jueves, 28 de mayo de 2026.

El horóscopo de este jueves para Capricornio

Para Capricornio, la jornada llega con frutos palpables; los meses de constancia encuentran eco y el mérito queda a la vista. Mantener la calma y cuidar los detalles sostiene lo logrado.

Con los superiores, el trabajo habla por sí mismo y el reconocimiento se asienta sin estridencias. Un cierre agradecido y una hoja de ruta breve orientan el paso siguiente.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Capricornio?

Capricornio, este 2026-05-28 verás cómo tu esfuerzo de meses por fin da frutos: tras trabajar muy duro y hacer sacrificios, tus superiores reconocerán tu dedicación y recibirás el merecido reconocimiento.

Capricornio: así te irá en el amor este jueves

Capricornio, hoy tu constancia en el amor empieza a dar frutos: si el trabajo te llevó a sacrificar tiempo, tu pareja o interés especial reconocerá tu entrega y responderá con cercanía. Un detalle atento o una charla honesta devolverán equilibrio y seguridad al vínculo.

En este día, tu mayor compatibilidad será con Virgo, signo que valora tu disciplina y acompaña tu ritmo sin dramatismos; juntos podrán planear con realismo y celebrar logros compartidos. Si estás soltero, una conexión con Virgo puede surgir a partir de metas y rutinas en común.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, sus números de la suerte son "13, 40, 95, 4" y pueden servirles para tomar decisiones clave, elegir fechas y atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para los capricornianos, según el horóscopo

Capricornio, tras el reconocimiento a tu esfuerzo, baja el ritmo: duerme bien, hidrátate, sal a caminar y practica 10 minutos de respiración o meditación; recuperar equilibrio físico y mental te ayudará a sostener tus logros.