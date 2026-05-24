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En la actualidad, Brasil ha despertado un considerable interés entre analistas internacionales y gobiernos de diversas naciones por su poderío y su capacidad de crecimiento.

Con más de 200 millones de habitantes y vastos recursos naturales, se establece como una potencia emergente en el ámbito global.

Su activa participación en los BRICS y su atención en sectores como la energía, la tecnología y la seguridad alimentaria provocan inquietudes en potencias como Rusia y China, quienes observan cómo Brasil avanza hacia una posición de mayor autonomía en el nuevo orden geopolítico.

Brasil clave en los BRICS y su influencia global

Desde su participación en el bloque económico que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha configurado una plataforma crucial para el avance de Brasil en el contexto latinoamericano. Esta participación ha permitido a Brasil expandir su influencia en las discusiones económicas a nivel global, al tiempo que fortalece relaciones con aliados estratégicos y busca diversificar sus alianzas, manteniendo una cierta independencia frente a las principales potencias.

El enfoque adoptado por Brasil permite no solo solidificar su posición en el ámbito internacional, sino también desempeñar un papel activo en el impulso del desarrollo sostenible de la región.

Brasil se posiciona como potencia emergente ante el interés global y desafíos geopolíticos (foto: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Recursos y energía que impulsan a Brasil

El rol de Brasil como proveedor global de alimentos y minerales estratégicos lo posiciona como un socio indispensable para las naciones que persiguen asegurar la seguridad energética y alimentaria en un entorno de creciente inestabilidad internacional.

Uno de los pilares fundamentales de dicho crecimiento radica en su capacidad de producción energética. Brasil se establece como líder en biocombustibles, posee una industria petrolera en expansión y avanza de manera significativa en la generación de energías renovables.

Brasil: un país emergente que atrae la atención de potencias globales (foto: archivo).

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Esta sinergia de factores posiciona al país como un actor con la capacidad de influir en sectores que serán determinantes para la economía global.

Más allá de sus recursos naturales, el país se propone consolidar un perfil innovador. A través de inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y el desarrollo del hidrógeno verde, Brasil tiene el potencial de convertirse en un referente en la transición energética y la transformación tecnológica en la próxima década.