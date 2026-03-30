El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que desde el 27 de marzo comenzó la entrega del ciclo 1 de 2026 de Renta Joven, con el que más de 52.000 jóvenes recibirán transferencias económicas que pueden alcanzar los $400.000 pesos colombianos, dependiendo del incentivo asignado. Este nuevo desembolso incluye pagos pendientes y apoyos correspondientes a matrícula universitaria y formación del SENA. Además, la entidad anunció un cambio importante: los giros ya no se realizarán a través del Banco Agrario, sino mediante SuperGIROS y SuRed, operadores habilitados para este ciclo. El pago del ciclo 1 de 2026 está dirigido a estudiantes que hacen parte activa del programa Renta Joven y que cumplan con las validaciones del Departamento para la Prosperidad Social. En esta entrega se incluyen: En total, más de 52.110 jóvenes recibirán el incentivo económico durante este nuevo calendario de pagos. Los jóvenes pueden verificar si tienen pago disponible ingresando al portal oficial habilitado por Prosperidad Social. Allí se consulta con número de documento si hay giro activo. Consulta aquí si eres beneficiario: https://rentajoven-qa.prosperidadsocial.gov.co/ Para validar el pago debes: Si el sistema muestra giro disponible, el dinero podrá reclamarse dentro del plazo establecido. El Departamento para la Prosperidad Social informó que los pagos del ciclo 1 de 2026 se realizan: Durante este periodo, los beneficiarios podrán reclamar el incentivo económico en los puntos autorizados del nuevo operador asignado. Desde este ciclo, Prosperidad Social cambió los operadores para la modalidad de giro. Los pagos ahora se realizan mediante: Este cambio permite habilitar pagos pendientes y ampliar los puntos de entrega en todo el país. Los jóvenes sin cuenta bancaria activa podrán reclamar el dinero directamente en estos corresponsales. El monto varía según el tipo de incentivo asignado, pero algunos beneficiarios pueden recibir hasta $400.000 pesos colombianos, dependiendo de: Para este ciclo, Prosperidad Social anunció una inversión superior a 22.768 millones de pesos destinados a los jóvenes del programa. La entidad informó que quienes tengan novedades o inconsistencias podrán gestionarlas para el siguiente ciclo. El proceso se realiza a través del Portal del Joven dentro de las fechas habilitadas. Además, los participantes con pagos rechazados o pendientes podrán recibirlos por giro, siempre que cumplan las validaciones correspondientes.