El Gobierno de Colombia confirmó el calendario oficial de feriados de Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Estas fechas no solo tienen un valor cultural y espiritual, sino que también impactan en el funcionamiento de servicios públicos y privados, incluyendo el sistema financiero. Durante la Semana Santa, el jueves 2 y viernes 3 de abril serán feriados en Colombia. En esas jornadas, tanto Banco Agrario como Bancolombia no prestarán atención al público en sus sucursales físicas, en línea con el calendario oficial. Esta suspensión de actividades no responde a una medida extraordinaria ni reciente, sino a una práctica habitual que se repite cada año durante estas fechas religiosas. A pesar del cierre de oficinas, los usuarios podrán seguir operando a través de canales digitales como aplicaciones móviles, plataformas web y cajeros automáticos. Aunque las sucursales estarán cerradas, los servicios digitales seguirán funcionando con normalidad. Entre las operaciones disponibles se encuentran: Sin embargo, algunas operaciones que requieren validación presencial o intervención bancaria podrían verse reflejadas recién el siguiente día hábil. Finalizados los feriados del 2 y 3 de abril, la atención en bancos volverá a la normalidad el lunes siguiente, cuando se reanuden las actividades en todas las sucursales. Este esquema aplica tanto para entidades públicas como privadas, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar trámites importantes para evitar demoras o inconvenientes durante los días sin atención presencial.