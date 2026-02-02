Renta Joven: Prosperidad Social confirmó cuándo pagará el ciclo 6 pendiente.

Prosperidad Social ya definió el nuevo cronograma para ponerse al día (Fuente: archivo).

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció oficialmente que el ciclo 6 de Renta Joven, correspondiente a la vigencia anterior y que quedó represado por fallas bancarias, será pagado el 18 de febrero de 2026.

La medida busca destrabar los $400.000 que no recibieron miles de estudiantes, luego de que varios abonos fueran rechazados o devueltos por problemas tecnológicos en las entidades financieras.

Desde la entidad aclararon que ningún joven fue suspendido del programa y que los recursos no se perdieron: simplemente quedaron en cola para una nueva dispersión, que ahora ya tiene fecha en firme.

¿Cuándo paga Prosperidad Social el ciclo 6 pendiente de Renta Joven?

De acuerdo con el cronograma actualizado del DPS, el miércoles 18 de febrero de 2026 se realizará la dispersión nacional del ciclo 6 atrasado, que corresponde al último incentivo de 2025.

Este pago cubrirá principalmente a los estudiantes que reciben el subsidio por abono a cuenta, quienes fueron los más afectados por las devoluciones bancarias. Los jóvenes que cobran por modalidad de giro no tuvieron inconvenientes y ya pudieron retirar el dinero en su momento.

¿Por qué no llegó el pago de $400.000 de Renta Joven a miles de jóvenes?

El retraso no tuvo nada que ver con incumplimientos académicos ni con la salida del programa. Prosperidad Social explicó que el problema se originó en fallas tecnológicas de algunos bancos, que provocaron que:

Varias consignaciones no se completaran.

Los recursos fueran devueltos automáticamente.

El dinero quedara retenido para una nueva programación.

Por eso, los jóvenes siguen activos en Renta Joven y conservan su derecho al incentivo.

¿Quiénes recibirán el pago atrasado del ciclo 6 en febrero?

El giro del 18 de febrero está dirigido a los beneficiarios que:

Estaban activos en Renta Joven en el último ciclo de 2025.

Tenían modalidad de abono a cuenta.

No recibieron los $400.000 por errores bancarios.

Actualmente, más de 130.000 jóvenes hacen parte del programa a nivel nacional, entre estudiantes universitarios, aprendices del SENA y alumnos de Escuelas Normales Superiores.

¿Cómo reclamar el pago pendiente de Renta Joven si no me ha llegado?

El procedimiento depende de la modalidad en la que recibes el subsidio:

Si cobras por giro

Ingresa al enlace de consulta del Banco Agrario. Digita tu número de cédula. Verifica el punto autorizado (Efecty, SuRed u otro). Reclama el dinero dentro del plazo.

Si recibes por abono a cuenta

No debes hacer ningún trámite. El pago será reprogramado automáticamente y llegará a la misma cuenta una vez se ejecute la dispersión del 18 de febrero.

Renta Joven 2026: fechas oficiales de pago del primer semestre

Prosperidad Social también confirmó el calendario del año vigente, que arranca precisamente con la liquidación del ciclo pendiente:

Ciclo 6 de 2025 (pendiente): 18 de febrero de 2026

Ciclo 1 de 2026: 27 de marzo de 2026

Ciclo 2 de 2026: 28 de mayo de 2026

Ciclo 3 de 2026: 16 de julio de 2026

Este cronograma marca el arranque formal de Renta Joven 2026, la versión fortalecida del antiguo Jóvenes en Acción.

¿Cuánto paga Renta Joven en 2026 según el tipo de estudiante?

Los montos varían según la institución y el rendimiento académico:

Universidades y Escuelas Normales Superiores

Matrícula: $400.000 por semestre.

Permanencia: $400.000 si se aprueba el periodo con promedio mínimo de 3.0.

Excelencia: $200.000 adicionales si el promedio acumulado es 4.0 o superior.

Aprendices del SENA

$200.000 mensuales, pagados de forma bimestral.

En cada ciclo reciben $400.000.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de Renta Joven en 2026?

Para ingresar o seguir en el programa, el joven debe cumplir con:

Tener entre 14 y 28 años.

Ser bachiller y estar matriculado en una IES, el SENA o una Escuela Normal.

Estar clasificado en el Sisbén IV (grupos A, B o C).

No tener título profesional.

No estar inscrito en Jóvenes en Paz.

¿Dónde consultar si soy beneficiario y si tengo pagos pendientes?

Toda la información oficial se consulta en el portal de Renta Joven de Prosperidad Social. Allí puedes verificar:

Si sigues activo en el programa.

Si tienes giros o abonos pendientes.

La modalidad de pago asignada.

La recomendación del DPS es mantener actualizados los datos personales y financieros, ya que las notificaciones de pago se envían por SMS y por los canales institucionales.