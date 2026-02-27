El primer semestre de 2026 arrancó con fechas claras para millones de hogares que reciben transferencias del Estado. El Departamento para la Prosperidad Social confirmó el cronograma oficial de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven, y además anunció que la entrega de los recursos ahora estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, que operarán en más de 1.100 municipios del país. Según explicó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, el nuevo esquema busca mayor transparencia, cobertura nacional y opciones para que los beneficiarios puedan elegir el canal de pago, incluyendo productos financieros digitales. El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA 2026 comenzó el 20 de febrero. Estos programas están dirigidos principalmente a: Para este primer ciclo del año, cada hogar priorizado recibirá 500.000 pesos, como parte del esquema de atención reforzada para población vulnerable. El calendario del primer semestre quedó programado así: Prosperidad Social advirtió que las fechas podrían ajustarse si se presentan cambios presupuestales. Los beneficiarios que tengan giro por modalidad postal podrán verificar su pago a través de los canales oficiales de SuRed. El link habilitado es: https://www.instagram.com/suredcolombia/?hl=es A través de sus canales informativos, SuRed publica puntos de atención, fechas de inicio de pago y recomendaciones para el retiro seguro del dinero. Esta modalidad es clave para hogares no bancarizados o con dificultades de acceso al sistema financiero tradicional. SuperGiros también habilitó consulta en línea para verificar si el beneficiario tiene un giro disponible. El enlace oficial es: https://www.supergiros.com.co/consulta-pago-nomina/ Allí se puede consultar con el número de documento si existe un pago pendiente por reclamar. Es fundamental ingresar únicamente a los sitios oficiales y no compartir datos personales con terceros. La adjudicación del contrato de dispersión de recursos permitirá que los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven se paguen a través de más de 31.000 puntos directos en los 32 departamentos del país. El nuevo modelo responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y permitirá que, progresivamente, los beneficiarios elijan recibir su transferencia en una cuenta bancaria o billetera digital, reduciendo filas y costos operativos. Durante 2026, la expansión del sistema incluirá mayor bancarización y jornadas de registro de cuentas a través del Gestor de Pagos que lanzará Prosperidad Social. El calendario también incluye: