Un cambio clave sacude la entrega de subsidios en Colombia. A partir de 2026, el Banco Agrario dejará de ser el encargado de dispersar los recursos de programas sociales que impactan a millones de familias en todo el país. La decisión implica que los beneficiarios deberán verificar con anticipación dónde reclamar sus transferencias. La modificación obedece a los procesos de contratación pública que adelanta Prosperidad Social cada año para seleccionar al operador que ofrezca mejores condiciones de cobertura, costos y eficiencia. Al concluir los contratos vigentes, la entidad abrió una nueva convocatoria y adjudicó la operación para este año. Los programas involucrados concentran buena parte de la política social del Gobierno: Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven. Por eso, el anuncio genera expectativa entre quienes dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que la operación fue adjudicada a la unión temporal integrada por SuRed y SuperGiros. Según explicó el funcionario, “Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan”. La nueva modalidad permitirá distribuir los pagos a través de más de 31.000 puntos en 1108 municipios de los 32 departamentos. El esquema de giro seguirá siendo fundamental para la población no bancarizada, mientras avanza la implementación del Sistema de Pagos contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Los beneficiarios deberán saber que: Para saber si recibirá el giro y en qué punto podrá reclamarlo, los beneficiarios deberán revisar su estado en los canales oficiales y confirmar que aparezcan como activos en las bases de datos. Las fechas más importantes a tener en cuenta son: Desde Prosperidad Social insistieron en que no se deben pagar intermediarios y que próximamente se habilitarán jornadas de bancarización para facilitar el acceso directo a los recursos.