El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, confirmó ya las fechas de pago para los principales programas de transferencias monetarias de este año. Los beneficiarios de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven tienen ya calendarizados los días en que recibirán sus recursos en febrero y los primeros ciclos de 2026, como parte del apoyo económico dirigido a hogares en pobreza, adultos mayores y jóvenes en proceso formativo. La fecha de pago para Colombia Mayor en febrero de 2026 fue establecida para el 27 de febrero, cuando empezará a girarse la renta básica de 230.000 pesos a las personas mayores que hacen parte del programa. Este cronograma se cumple tras el anuncio oficial de Prosperidad Social, que ratifica el compromiso del Gobierno con la población adulta mayor. Colombia Mayor está dirigido a mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más en condiciones de vulnerabilidad, quienes reciben este apoyo económico mensual como complemento para su bienestar y estabilidad financiera. Renta Ciudadana y Devolución del IVA iniciarán el pago de su primer ciclo el 20 de febrero. Estas transferencias apoyan a hogares en pobreza y vulnerabilidad con niños menores de seis años, y familias en pobreza extrema con personas con discapacidad que requieren cuidados. Renta Joven empezará sus giros el 18 de febrero para los beneficiarios del ciclo 6, apoyando la permanencia educativa y las oportunidades de empleo, emprendimiento y formación avanzada para jóvenes. La Renta Ciudadana en 2026 es un programa de transferencia monetaria que beneficia a familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema, con énfasis en hogares con niños pequeños o con dependientes con discapacidad. Los pagos de este programa están planificados en ciclos, siendo el primero el que inicia el 20 de febrero, seguido de fechas posteriores que continuarán a lo largo del año según el cronograma oficial. La Devolución del IVA es una transferencia monetaria que busca compensar el gasto fiscal que enfrentan hogares pobres y vulnerables por el impuesto al valor agregado. Los beneficiarios reciben un monto en cada ciclo de pago, y el primer desembolso de 2026 será el 20 de febrero, simultáneamente con la Renta Ciudadana, asegurando un alivio en el consumo básico de las familias. El programa Renta Joven en 2026 está diseñado para apoyar económicamente a jóvenes que están en educación superior o en proceso de inserción laboral. El ciclo 6 inicia giros el 18 de febrero, con pagos que se continúan después en marzo, mayo y julio. Los beneficiarios reciben un monto base por ciclo (generalmente mínimo de 400.000 pesos), con el objetivo de facilitar su permanencia en estudios y mejorar sus oportunidades de movilidad social. Además de las fechas de febrero contabilizadas, Prosperidad Social ha calendarizado los siguientes ciclos de pago para los diferentes programas: Prosperidad Social recomienda a todos los beneficiarios mantener actualizada su información de contacto para garantizar que los pagos se realicen sin contratiempos. Puedes actualizar tus datos o resolver inquietudes comunicándote con las líneas de atención: También puedes acercarte a las oficinas regionales de Prosperidad Social correspondientes al lugar donde vives para consultar tu estado, verificar fechas de pago o revisar requisitos adicionales.