Las autoridades también preparan un giro adicional que llegará antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo (Fuente: archivo).

Prosperidad Social confirmó que los programas de transferencias monetarias adelantarán sus últimos pagos del 2025 durante las primeras semanas de diciembre, incluidos apoyos extraordinarios que buscan aliviar la presión económica de millones de hogares en plena temporada decembrina.

Las entregas cubrirán los ciclos pendientes de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz, con un refuerzo especial previo a las festividades de fin de año.

¿Cuándo paga Prosperidad Social Renta Ciudadana y Devolución IVA en diciembre 2025?

Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA realizarán su sexto ciclo de pagos entre el 3 y el 15 de diciembre de 2025, priorizando a 770.000 hogares en situación de pobreza que cuentan con niños menores de seis años o integrantes con discapacidad bajo cuidado permanente.

Cada familia recibirá 500.000 pesos, un desembolso que, exclusivamente en este ciclo, representa más de 320.000 millones de pesos en inversión estatal.

Este giro final del año se complementa con los pagos del ciclo 5 que se entregaron en noviembre, completando la cobertura anual para 778.408 hogares. Con este acumulado, el Gobierno busca garantizar estabilidad económica durante una época de alto gasto familiar.

Últimos pagos de Prosperidad Social en 2025: así arrancan los giros finales del año.

¿Habrá un pago extra de Prosperidad Social antes de Navidad y Año Nuevo?

El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que el llamado “extra” de fin de año corresponde al aumento oficial del subsidio de Colombia Mayor, que desde 2025 quedó fijado en 230.000 pesos por beneficiario. Este ajuste, que triplicó el monto histórico de 80.000 pesos, se mantiene vigente para el ciclo 11, programado entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, y aplica para todos los adultos mayores bancarizados.

Este valor incrementado funciona como el refuerzo económico que recibirán los beneficiarios antes de Navidad y Año Nuevo, garantizando ingresos más altos durante una época de mayor gasto familiar. El giro se depositará directamente en la cuenta de ahorros registrada ante el Banco Agrario, sin necesidad de reclamarlo presencialmente.

¿Cuántos pagos hará Colombia Mayor en diciembre 2025?

El programa Colombia Mayor cerrará el 2025 con dos ciclos consecutivos:

Ciclo 11 : del 27 de noviembre al 12 de diciembre, con un giro de 230.000 pesos para 1.635.343 adultos mayores.

Ciclo 12: del 17 al 31 de diciembre, ampliando la cobertura a 3 millones de beneficiarios, con una inversión superior a 688.000 millones de pesos.

¿Cuándo inician los pagos de Renta Joven en diciembre 2025?

El programa Renta Joven iniciará su ciclo 5 el 17 de diciembre, con fecha de cierre el 31 de diciembre de 2025. Este ciclo beneficiará a 175.000 estudiantes de educación superior y formación técnica.

Cada participante recibirá al menos 400.000 pesos, respaldados por una inversión cercana a 77.000 millones de pesos, recursos orientados a aliviar costos académicos y garantizar continuidad educativa durante el cierre del año.

¿Cuándo paga Jóvenes en Paz su último ciclo de 2025?

El programa Jóvenes en Paz iniciará el ciclo 12 el 29 de diciembre, dirigido a 15.000 jóvenes en riesgo social. Las transferencias promedian 1 millón de pesos, financiadas con una inversión aproximada de 16.500 millones.

Este componente final del año está orientado a fortalecer oportunidades de inclusión, reducir la exposición a violencias y apoyar la construcción de proyectos de vida en comunidades con mayores desafíos sociales.