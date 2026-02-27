Los pagos de Renta Joven 2026 ya tienen cronograma oficial para el primer semestre del año y traerán un cambio clave que muchos están buscando: el programa ya no se paga por el Banco Agrario. El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que la dispersión de recursos ahora estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, como parte del nuevo modelo nacional de transferencias monetarias. La decisión marca el inicio de una etapa distinta para los jóvenes beneficiarios, quienes podrán recibir el incentivo en el producto financiero de su elección o reclamarlo a través de operadores de giro autorizados. El calendario oficial del primer semestre quedó así: Cada estudiante recibirá mínimo 400.000 pesos por ciclo, dependiendo del cumplimiento académico y los requisitos establecidos por el programa. Desde Prosperidad Social aclararon que las fechas pueden ajustarse por temas operativos o presupuestales, por lo que recomiendan estar atentos a los canales oficiales. No. Aunque “Renta Joven Banco Agrario” sigue siendo una de las búsquedas más repetidas, la entidad ya no es intermediaria principal del programa. El nuevo contrato de operación fue adjudicado a SuRed y SuperGiros, quienes se encargarán de la dispersión de recursos en más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios del país. El cambio hace parte del nuevo Sistema de Pagos impulsado por el Gobierno nacional, que busca: Esto significa que el beneficiario podrá recibir el dinero directamente en un producto financiero digital o reclamarlo mediante operador autorizado, sin depender exclusivamente de una entidad bancaria específica. Para verificar si hace parte del programa, el estudiante debe: La consulta oficial se realiza únicamente a través de los canales del Departamento para la Prosperidad Social o en sus oficinas regionales. También es clave mantener actualizados los datos de contacto y revisar periódicamente el estado académico reportado por la universidad, ya que el pago depende del cumplimiento de compromisos. El incentivo económico es de mínimo 400.000 pesos por ciclo, aunque el valor puede variar según: Los giros no son mensuales fijos, sino que se realizan por ciclos programados a lo largo del semestre. El objetivo del programa es apoyar la permanencia, la graduación y la inserción laboral de jóvenes en condición de vulnerabilidad.