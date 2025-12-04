Salario mínimo en Colombia 2026: los bienes que subirán de precio y a quiénes afectará más

El Departamento para la Prosperidad Social anunció que los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor adelantarán sus giros de fin de año durante las primeras semanas de diciembre, buscando aliviar la carga económica de miles de hogares en plena temporada decembrina.

Las entregas incluirán los ciclos pendientes y un refuerzo adicional para los adultos mayores, resultado del aumento aprobado para el 2025.

Estas transferencias forman parte del paquete final de pagos que también incluye a Renta Joven, con el que se pretende cerrar el año garantizando liquidez y estabilidad económica en los hogares más afectados por la inflación y el mayor gasto de fin de año.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en diciembre de 2025?

Renta Ciudadana y Devolución del IVA realizarán su sexto ciclo de pagos entre el 3 y el 15 de diciembre de 2025. La entrega priorizará a cerca de 770.000 hogares en pobreza con niños menores de seis años o integrantes con discapacidad que requieren apoyo permanente.

Banco Agrario distribuirá los pagos restantes del 2025 (Fuente: archivo).

Cada hogar recibirá 500.000 pesos, un valor excepcional para este ciclo, que representa una inversión estatal superior a 320.000 millones de pesos. Con este desembolso, más los giros del ciclo 5 entregados en noviembre, se completa la cobertura anual para más de 778.000 familias beneficiarias.

¿Habrá un pago extra antes de Navidad y Año Nuevo por parte de Prosperidad Social?

Prosperidad Social confirmó que el llamado “pago extra” de diciembre corresponde al aumento oficial del subsidio de Colombia Mayor, que desde 2025 quedó fijado en 230.000 pesos mensuales por beneficiario. Este valor triplica el monto histórico de 80.000 pesos y se mantiene vigente para los giros de cierre de año.

El incremento rige para el ciclo 11, programado entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, y beneficia exclusivamente a los adultos mayores bancarizados. El dinero se consignará directamente en la cuenta registrada ante el Banco Agrario, sin necesidad de retirar en oficina ni realizar trámites presenciales.

¿Cuántos pagos entregará Colombia Mayor durante diciembre de 2025?

Colombia Mayor concluirá el año con dos giros consecutivos, ambos ratificados por Prosperidad Social:

Ciclo 11: del 27 de noviembre al 12 de diciembre, con un pago de 230.000 pesos para 1.635.343 adultos mayores.

Ciclo 12: del 17 al 31 de diciembre, ampliando la cobertura a 3 millones de beneficiarios y movilizando una inversión superior a 688.000 millones de pesos.

Gobierno de Colombia entrega apoyos económicos a 1.635.343 adultos mayores vulnerables. (Foto: archivo).

Estos dos desembolsos aseguran un flujo constante de ingresos para los adultos mayores durante todo el mes, justo antes de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuándo paga Renta Joven su ciclo final de 2025?

El ciclo 5 de Renta Joven iniciará el 17 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta transferencia llegará a 175.000 estudiantes de instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas del país.

Cada beneficiario recibirá al menos 400.000 pesos, respaldados en una inversión cercana a 77.000 millones de pesos, con el fin de apoyar el cierre del semestre y disminuir la deserción en programas de educación superior.