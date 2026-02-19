El Departamento para la Prosperidad Social anunció oficialmente el cronograma de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026, con fechas definidas para millones de beneficiarios en todo el país. Los primeros giros arrancan desde mediados de febrero y se extenderán hasta julio, dependiendo del programa y del ciclo correspondiente. El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que las entregas iniciarán el 18 y 20 de febrero con varios programas estratégicos que buscan aliviar el bolsillo de los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. El calendario, según precisó la entidad, podría ajustarse en caso de cambios presupuestales. El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el 20 de febrero de 2026. Ambos programas están dirigidos principalmente a: Para este ciclo, cada hogar recibirá una transferencia de 500.000 pesos, como parte del esquema de atención priorizada. Los siguientes ciclos quedaron programados así: Estas ayudas buscan reforzar la seguridad alimentaria y el consumo básico en los hogares más vulnerables del país. El programa Colombia Mayor iniciará su primer ciclo de pagos el 27 de febrero de 2026. El subsidio mensual será de 230.000 pesos para: Este monto corresponde a la renta básica establecida dentro de la política social actual para adultos mayores sin pensión. Los siguientes ciclos quedaron agendados para: Los pagos se realizarán a través del Banco Agrario, SuperGIROS, corresponsales aliados y modalidades de bancarización, según el municipio. El programa Renta Joven tendrá varios momentos de giro durante el semestre. Cada estudiante recibirá mínimo 400.000 pesos por ciclo, dependiendo de su cumplimiento académico y condiciones establecidas. Este programa está dirigido a jóvenes en educación superior y busca apoyar la permanencia, la graduación y la inserción laboral. El primer ciclo de Jóvenes en Paz comenzará el 20 de febrero de 2026. Este programa es liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, mientras que el Departamento para la Prosperidad Social se encarga exclusivamente del componente de transferencias monetarias. La iniciativa está orientada a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo una ruta integral que incluye acompañamiento social y apoyo económico. Prosperidad Social reiteró el llamado a mantener actualizados los datos de contacto para evitar retrasos en los pagos. Los ciudadanos pueden consultar información a través de: También es clave verificar periódicamente el estado en el Sisbén IV y en los canales oficiales, ya que la asignación de cupos depende de disponibilidad presupuestal y criterios de focalización.