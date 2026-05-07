Miles de estudiantes colombianos ya tienen fecha para recibir un nuevo incentivo económico de Renta Joven. El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que 27.668 participantes podrán reclamar hasta $400.000 desde el 19 de mayo mediante la modalidad de giro, en medio del nuevo calendario de pagos del programa que busca apoyar a jóvenes en condición de vulnerabilidad que cursan estudios superiores o formación técnica y tecnológica. La entidad explicó que este nuevo desembolso incluye apoyos correspondientes a matrícula universitaria, permanencia educativa y pagos pendientes de ciclos anteriores. Además, el proceso tendrá un cambio importante para quienes cobran por giro, ya que ahora las entregas se harán a través de SuperGIROS y SuRed, operadores habilitados en distintos municipios del país. El nuevo ciclo de pagos está dirigido a estudiantes que hacen parte activa de Renta Joven y que superaron las validaciones realizadas por Prosperidad Social. Entre los beneficiarios aparecen jóvenes matriculados en instituciones de educación superior, aprendices del SENA y participantes que tenían pagos pendientes o rechazados. De acuerdo con la entidad, los incentivos incluyen: Los pagos pueden llegar hasta los $400.000, dependiendo del incentivo asignado y de los acumulados pendientes que tenga cada participante. Los jóvenes interesados en verificar si recibirán el incentivo económico deberán ingresar al portal oficial habilitado por Prosperidad Social y consultar con su número de documento. El proceso para revisar si hay giro disponible es el siguiente: La consulta también permitirá conocer si el dinero llegará mediante abono bancario o a través de giro presencial. Prosperidad Social indicó que las entregas comenzarán desde el 19 de mayo y se extenderán durante varios días en los puntos autorizados a nivel nacional. La entidad pidió a los jóvenes estar atentos a las fechas establecidas para evitar que el incentivo sea devuelto. Quienes no reclamen el dinero dentro del plazo fijado podrían quedar pendientes para futuros ciclos, siempre y cuando cumplan las validaciones correspondientes. Los beneficiarios que no tienen cuenta bancaria activa podrán reclamar el dinero en puntos físicos habilitados por los nuevos operadores del programa. Las transferencias se entregarán mediante: Con este cambio, Prosperidad Social busca ampliar la cobertura de entrega y facilitar el acceso a los pagos en diferentes regiones del país, especialmente para estudiantes que viven en municipios apartados o que no cuentan con productos financieros activos. Prosperidad Social explicó que algunos participantes podrían presentar novedades relacionadas con validaciones, rechazos bancarios o actualizaciones de información. En esos casos, los jóvenes deberán ingresar al Portal del Joven para gestionar las novedades habilitadas por la entidad y esperar los próximos ciclos de pago. También se recomienda verificar constantemente el estado del incentivo y revisar que los datos personales estén actualizados dentro del sistema.