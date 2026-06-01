Los dos candidatos finalistas enfrentarán una elección que promete ser una de las más disputadas de los últimos años.

“Votos mal contados”: la denuncia de Cepeda tras los resultados de la primera vuelta

La segunda vuelta presidencial en Colombia ya tiene protagonistas y, aunque los resultados de la primera ronda dejaron un candidato en ventaja, los expertos coinciden en que la elección sigue completamente abierta. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar a millones de votantes en las próximas semanas para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Los resultados oficiales de la primera vuelta mostraron que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de los sufragios válidos. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90 %.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 673.138 votos, una ventaja importante para el abogado cordobés, aunque insuficiente para dar por definida la contienda electoral. Con una segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio, la disputa se trasladará ahora a la conquista de nuevos apoyos y a la movilización de quienes no participaron en la primera jornada.

¿Cuántos votos necesita Abelardo de la Espriella para ganar la segunda vuelta presidencial?

Una de las dudas más frecuentes entre los colombianos es cuántos votos necesita cada candidato para convertirse en presidente. Sin embargo, la respuesta no depende de una cifra específica.

De acuerdo con las declaraciones del analista político y consultor electoral Ricardo Ruiz al medio El Colombiano, en segunda vuelta presidencial no existe un umbral mínimo ni un porcentaje obligatorio para ganar. La norma establece que será elegido presidente quien obtenga más votos que su rival, independientemente del porcentaje final o del comportamiento del voto en blanco.

Elecciones Colombia 2026: esta es la cantidad de votos que necesita Abelardo de la Espriella para llegar a la Casa de Nariño. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

En términos prácticos, esto significa que si la participación electoral fuera exactamente igual a la registrada en la primera vuelta, el ganador necesitaría apenas un voto más que su contrincante para asegurar la victoria.

¿Cuántos votos tendría que sumar Iván Cepeda para superar la ventaja actual?

La tarea más compleja parece recaer sobre Iván Cepeda, quien deberá recortar una diferencia de más de 673.000 sufragios.

Según explicó Andrés Martínez, fundador de la firma de análisis político Alfil, cada punto porcentual en esta elección representa aproximadamente 218.000 votos. Bajo esa referencia, la ventaja de Abelardo equivale a poco más de tres puntos porcentuales.

No obstante, el desafío para Cepeda no consiste únicamente en recuperar esa distancia. Ambos candidatos continuarán sumando apoyos durante la campaña y buscarán atraer electores de otros sectores políticos, por lo que la brecha podría ampliarse o reducirse en las próximas semanas.

¿Qué pasará con los votos de los candidatos que quedaron eliminados?

Uno de los factores que podría inclinar la balanza es el comportamiento de los votantes de los candidatos que no lograron avanzar a la segunda vuelta.

Entre ellos destaca Paloma Valencia, quien consiguió 1.639.685 votos, equivalentes al 6,92 % de la votación nacional. Su caudal electoral se convirtió inmediatamente en uno de los principales objetivos de ambas campañas.

Sin embargo, los expertos advierten que los votos no se transfieren automáticamente de un candidato a otro. Aunque las adhesiones políticas suelen influir, los ciudadanos mantienen la libertad de abstenerse, votar en blanco o respaldar una opción diferente a la recomendada por los dirigentes políticos.

Aun así, varios analistas consideran que la cercanía ideológica entre algunos sectores de derecha podría favorecer a Abelardo de la Espriella en la disputa por esos apoyos.

¿La participación electoral puede cambiar completamente el resultado?

Sí. De hecho, este podría ser el elemento más determinante de toda la elección.

La Registraduría informó que en la primera vuelta participó el 57,84 % del censo electoral, una de las cifras más altas registradas en Colombia durante el siglo XXI . Esto demuestra un fuerte interés ciudadano, pero también evidencia que millones de personas aún no acudieron a las urnas.

Históricamente, las segundas vueltas presidenciales suelen atraer nuevos votantes, especialmente cuando existe una alta polarización política, como ocurre actualmente.

Por esa razón, tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda centrarán buena parte de sus esfuerzos en convencer a los abstencionistas y en garantizar que sus simpatizantes vuelvan a votar el día de la elección.

¿Por qué los expertos creen que la elección sigue abierta?

Aunque Abelardo de la Espriella parte como favorito por haber obtenido el primer lugar en la primera vuelta y mantener una ventaja superior a los 670.000 votos, los analistas consideran que el resultado aún está lejos de definirse.

Como antecedente, recuerdan lo ocurrido en la segunda vuelta presidencial de 2022, cuando el hoy expresidente Gustavo Petro derrotó a Rodolfo Hernández por una diferencia cercana a los 700.000 votos. Una distancia muy similar a la que actualmente separa a los dos finalistas de 2026.

Ese precedente demuestra que una ventaja de este tamaño puede mantenerse, pero también puede modificarse durante la campaña entre la primera y la segunda vuelta.