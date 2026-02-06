El Gobierno Nacional mantiene activo el programa Colombia Mayor, que otorga un subsidio económico a personas mayores que no lograron acceder a una pensión contributiva. Este apoyo busca proteger a quienes se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y no cuentan con ingresos suficientes. El subsidio ha experimentado un incremento significativo desde octubre de 2025, cuando se aumentó el monto para ciertos grupos prioritarios. La medida beneficia actualmente a más de 1,6 millones de personas en todo el país. Para acceder al programa Colombia Mayor, la persona interesada debe cumplir con requisitos específicos establecidos por el Gobierno Nacional. Es necesario ser colombiano y haber residido en el país durante los últimos diez años. Las mujeres deben tener mínimo 54 años y los hombres al menos 59 años. Además, el solicitante debe pertenecer a los niveles A, B o al subgrupo C1 del Sisbén IV, lo que certifica su condición de vulnerabilidad económica. No puede recibir pensión ni contar con rentas o ingresos suficientes. El trámite inicia cuando el adulto mayor se presenta personalmente en la alcaldía de su municipio con la cédula de ciudadanía original. En la mayoría de las localidades, el proceso se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. Un funcionario verifica que se cumplan los requisitos y registra al solicitante en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Posteriormente, el sistema valida con bases de datos externas que la persona no recibe pensión ni otros ingresos. Cada municipio cuenta con un número limitado de cupos que se asignan según criterios de priorización. Desde octubre de 2025, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzaron a recibir 230.000 pesos mensuales, un aumento importante frente a los 80.000 pesos anteriores. Las personas mayores de 80 años también reciben ese mismo valor. Quienes no alcanzan esas edades reciben el monto base de 80.000 pesos mensuales, aunque en Bogotá el subsidio es de 130.000 pesos gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor. La transferencia se realiza mensualmente durante diez días hábiles y puede cobrarse a través de plataformas digitales como DaviPlata, Nequi o Bancolombia a la Mano, o en ventanilla mediante puntos Efecty.