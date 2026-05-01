La Ley 820 de 2003 se instituyó para regular los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, brindando mecanismos que protegen al inquilino frente a desalojos inmediatos. Esta prórroga es aplicable tanto al contrato inicial como a sus sucesivas extensiones, siempre que se respeten condiciones contractuales precisas. Este marco legal tiene como objetivo generar un equilibrio entre arrendadores e inquilinos, proporcionando garantías que faciliten la resolución ordenada de conflictos, ajustándose a plazos establecidos. De igual forma, esta legislación promueve la responsabilidad de ambas partes en el cumplimiento de los acuerdos estipulados en el contrato de arrendamiento. La renovación automática del contrato inicial, aunque tenga una duración de un año, puede extenderse indefinidamente año tras año. Así, un inquilino puede, por tanto, residir legalmente en la propiedad durante un periodo de dos, tres o más años sin necesidad de formalizar nuevos contratos. Este contexto proporciona una mayor estabilidad a quienes se encuentran en situación de alquiler, particularmente en circunstancias en las que la búsqueda de una nueva vivienda puede acarrear costos elevados, trámites complicados y requisitos adicionales en cuanto a garantías. Es recomendable que los inquilinos cumplan con los pagos estipulados en los contratos. El cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma no solo evita problemas legales y desalojos, sino que también asegura estabilidad y seguridad en el hogar durante la totalidad del periodo de arrendamiento. En caso de mora, el propietario tiene la facultad de solicitar la restitución del bien inmueble. No obstante, la Ley 820, en su Artículo 22, estipula que si el inquilino abona la totalidad de la deuda antes de que se emita la sentencia, el juez concluirá el procedimiento sin dictar la orden de restitución, lo que podría resultar en la cancelación del desalojo.