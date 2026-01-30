El Ejército ya tiene listos los criterios con los que se definirá quién paga y quién queda exento (Fuente: archivo).

Licencia de conducir: quiénes no la podrán renovar a partir del 1 de febrero y por qué

La libreta militar en 2026 vuelve al centro del debate nacional luego de que el Ejército Nacional dejara en firme las tarifas que regirán para el próximo año y confirmara qué ciudadanos podrán tramitarla sin pagar un solo peso. La definición de la situación militar sigue siendo obligatoria para los hombres colombianos antes de los 50 años y continúa siendo exigida en procesos laborales, académicos y ante múltiples entidades del Estado.

Aunque no todos deben prestar servicio ni cancelar dinero, no regularizar la situación militar puede traer sanciones económicas y bloqueos administrativos, lo que convierte este trámite en una prioridad para miles de personas en todo el país.

¿Cuánto cuesta sacar la libreta militar en Colombia en 2026 según los ingresos?

Para 2026, el Ejército Nacional mantiene el esquema de cobro basado en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), que fue fijado en $1.750.905. Con ese valor como referencia, las tarifas quedan calculadas de la siguiente manera:

Personas sin ingresos: pagan el 5 % del salario mínimo, equivalente a $87.545

Ingresos hasta dos salarios mínimos: el 15 %, es decir, $262.636

Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: el 25 %, equivalente a $437.726

Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos o residentes en el exterior: el 50 %, que corresponde a $875.453

Estos valores aplican mientras el Ejército no publique un ajuste oficial, pero ya sirven como referencia real para quienes deben definir su situación militar en 2026.

Libreta militar 2026: el Ejército decretó las tarifas para tramitarla y confirmó quiénes no deben pagar ni un peso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes no pagan ni un peso por la libreta militar en 2026?

Hay grupos poblacionales que, por ley, están completamente exentos del pago e incluso del servicio militar. Para 2026, estos ciudadanos podrán obtener su libreta sin costo alguno:

Hijos únicos

Personas con discapacidad

Víctimas del conflicto armado inscritas en los registros oficiales

Comunidades indígenas

Clérigos y miembros de órdenes religiosas

Personas desmovilizadas de grupos armados ilegales

Mujeres transgénero

Objetores de conciencia debidamente acreditados

Para estos casos, el Ejército solo exige la verificación documental, pero no cobra cuota de compensación militar.

¿Quiénes están exonerados del pago, pero deben hacer el trámite?

Existen ciudadanos que no deben pagar dinero, pero sí están obligados a definir su situación militar y obtener el documento. Aplica para:

Personas de bajos ingresos registradas en el Sisbén (niveles 1, 2 o 3)

Padres cabeza de hogar que acrediten su condición

Personas declaradas no aptas por razones médicas o psicológicas

Estudiantes universitarios, incluidos quienes cursan posgrados

Aunque no cancelan dinero, sí deben realizar el proceso para quedar legalmente habilitados.

¿Por qué sigue siendo obligatorio definir la situación militar en Colombia?

La Ley 1861 de 2017 establece que todos los hombres colombianos, al alcanzar la mayoría de edad, deben regularizar su estatus militar. No se trata solo de prestar o no servicio, sino de dejar constancia legal de esa condición.

Sin esta definición, una persona puede enfrentar multas, bloqueos para contratar con el Estado, dificultades para trabajar formalmente o para adelantar trámites académicos y administrativos.

¿Cómo se tramita la libreta militar en 2026 paso a paso?

El proceso puede hacerse en línea o de forma presencial. En el caso de quienes tienen más de 24 años o ya cursaron más de cinco semestres universitarios, el trámite inicia así:

Crear una cuenta en el portal oficial de la libreta militar del Ejército Nacional Diligenciar el formulario con los datos personales, académicos y económicos Cargar los documentos requeridos Esperar la notificación por correo con la fecha, hora y lugar para continuar el proceso. También se puede acudir directamente a cualquier distrito militar del país, donde el Ejército guía el trámite

¿Qué tipos de libreta militar existen en Colombia?

En el país se expiden dos clases de libreta, dependiendo de la situación del ciudadano:

Libreta militar de primera clase: para quienes prestaron servicio militar, por un mínimo de nueve meses

Libreta militar de segunda clase: para quienes no prestaron servicio, pero pagaron la cuota de compensación

Ambas tienen la misma validez legal y sirven para trámites laborales, académicos y ante cualquier entidad pública.