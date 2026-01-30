Los conductores deberán cumplir evaluaciones médicas y requisitos administrativos obligatorios para poder actualizar el documento. (Imagen: archivo)

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mantienen controles para garantizar que quienes solicitan la renovación de la licencia de conducción en Colombia cumplan con las condiciones físicas, mentales y de coordinación exigidas por la normativa vigente.

Esto significa que algunos conductores pueden quedar inhabilitados para renovar el documento si no aprueban las evaluaciones médicas obligatorias, incluso si su licencia aún no presenta sanciones ni infracciones registradas.

La renovación es un trámite obligatorio para millones de conductores que deben cumplir con las normas de seguridad vial. Sin embargo, el procedimiento no es automático, ya que exige cumplir requisitos médicos, técnicos y administrativos que permiten verificar la aptitud para conducir y reducir riesgos en las vías.

¿Qué conductores no podrán renovar la licencia de conducción en Colombia?

No podrán renovar la licencia de conducción los conductores que obtengan un resultado “No apto” en los exámenes médicos y psicotécnicos realizados por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Estas evaluaciones, efectuadas por profesionales certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología, determinan si el aspirante cumple con las condiciones mínimas para una conducción segura.

Además, los conductores con multas de tránsito pendientes o sanciones registradas en el RUNT no podrán completar el proceso hasta ponerse al día con sus obligaciones. El sistema puede bloquear la renovación de la licencia cuando existen infracciones sin pagar o inconsistencias en los datos del conductor, como información personal desactualizada o registros obligatorios incompletos.

Cómo hacer los exámenes médicos para renovar la licencia de conducción en Colombia

Para renovar la licencia de conducción en Colombia, el solicitante debe asistir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte, donde se realizan los exámenes médicos y psicotécnicos obligatorios. Una vez finalizadas las pruebas, los resultados se registran de forma automática en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que evita trámites adicionales por parte del conductor.

Los exámenes médicos son un requisito obligatorio para que el organismo de tránsito autorice la expedición del documento. El trámite debe realizarse de forma personal, ya que implica validaciones biométricas y evaluaciones médicas presenciales que no pueden ser delegadas ni gestionadas de forma virtual.

Paso a paso para realizar los exámenes y renovar la licencia de conducción