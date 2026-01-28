Confirmado por la Corte Suprema: pagarán la pensión de viudez sin importar si fue infiel y tuvo múltiples parejas

El Sisbén entrará en una fase decisiva a partir de 2026. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó que el sistema será sometido a una revisión estructural que impactará a cerca de 34 millones de personas registradas, lo que podría modificar la forma en la que se asignan subsidios y ayudas del Estado.

Este ajuste marcará un punto de quiebre en la identificación de los beneficiarios de programas sociales, ya que dejará de depender únicamente de encuestas periódicas. La nueva metodología cruzará información oficial para verificar si los datos reportados por los ciudadanos reflejan su situación real.

Desde el Gobierno advierten que el proceso puede derivar en cambios de grupo dentro del Sisbén IV, por lo que las autoridades insisten en que los hogares revisen su clasificación y, si es necesario, adelanten trámites para evitar perder apoyos económicos.

Así funcionará la actualización del Sisbén en 2026

El DNP explicó que la modernización se hará mediante el uso de registros administrativos, es decir, bases de datos provenientes de sectores como salud, educación y empleo. Estos datos serán contrastados automáticamente con la información recolectada en las encuestas del Sisbén.

La modernización del Sisbén podrá mantener actualizada la base de datos con mayor dinamismo (Fuente: archivo).

Según la entidad, este cruce permitirá validar, complementar y actualizar las fichas de los ciudadanos. El objetivo es que el sistema se convierta en una herramienta dinámica que responda a los cambios sociales y económicos del país. En palabras del DNP, los registros administrativos son “datos confiables” que fortalecen la precisión del sistema.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, señaló que “con el cruce de registros administrativos, pasamos a un sistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios económicos, sociales y demográficos del país y, sobre todo, de identificar de manera oportuna a las personas y hogares que requieren el apoyo de los programas sociales”.

Qué deben hacer los beneficiarios para no perder subsidios

El proceso comenzará en 2026 por ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y el municipio de Jericó, en Boyacá. Tras la actualización, la clasificación de los hogares podrá mantenerse o cambiar, dependiendo de la información oficial disponible.

Todos los inscriptos deberán revisar su grupo en el portal de Sisbén (Fuente: archivo).

Por ello, las oficinas del Sisbén recomiendan a los ciudadanos consultar su grupo ingresando al portal oficial del sistema, donde podrán verificar si hubo modificaciones. Este paso es clave para quienes dependen de subsidios condicionados a pertenecer a determinados grupos.

En caso de inconformidad con el resultado, las autoridades locales aclaran que es posible solicitar una nueva encuesta, siempre que hayan pasado al menos seis meses desde la última visita. No obstante, advierten que este trámite no garantiza un cambio, ya que la asignación final depende de los criterios técnicos del DNP y del cruce de información disponible.