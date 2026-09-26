El problema fue asociado por la compañía con una actualización reciente de la aplicación.

Nequi, la plataforma financiera digital de Colombia, informó sobre un inconveniente que impide ingresar a la aplicación a algunos usuarios de iPhone. La falla comenzó a reportarse el viernes 25 de septiembre y aparece durante el proceso de autenticación para acceder a las cuentas.

El problema fue asociado por la compañía con una actualización reciente de la aplicación. Según explicó Nequi, los usuarios afectados utilizan dispositivos con iOS y tienen instalada la versión 7.1.1. El equipo técnico trabaja para corregir el error.

Una actualización generó problemas para ingresar a Nequi

La falla está vinculada con la versión 7.1.1 de Nequi para iPhone. Algunos usuarios señalaron que pueden completar el reconocimiento facial solicitado por la aplicación, pero reciben un mensaje de error antes de acceder a su cuenta.

Los reportes no corresponden a una caída general de la plataforma. Nequi explicó que se trata de una incidencia que afecta a un grupo específico de clientes y que los usuarios que no están dentro de ese grupo pueden continuar utilizando los servicios normalmente.

La compañía también indicó que el inconveniente está relacionado con el proceso de acceso y no con una interrupción general de las operaciones de la plataforma.

Los problemas de Nequi aquejan a los usuarios de iPhone que utilizan una versión específica de su sistema operativo.

¿Qué dijo Nequi sobre las fallas?

Nequi confirmó que identificó el problema y que su equipo técnico está trabajando para solucionarlo. La empresa no indicó que todos sus usuarios estén afectados por la incidencia.

La compañía dispone además de una página oficial para consultar el estado de los servicios de Nequi. Allí informa sobre posibles inconvenientes y actualiza periódicamente la situación de las distintas funciones de la plataforma.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Mientras se resuelve el problema, los clientes que tengan dificultades para ingresar pueden recurrir a otros canales disponibles de Nequi. La empresa señala que algunas operaciones también pueden realizarse mediante su página web.

Otra alternativa es utilizar la tarjeta física de Nequi para compras y pagos que no requieran ingresar a la aplicación. De esta manera, la imposibilidad de abrir la app no implica necesariamente que el usuario quede sin acceso a todos los servicios asociados a su cuenta.

Las opciones disponibles dependen de la operación que cada cliente necesite realizar y de los servicios que permanezcan habilitados durante la incidencia.

¿Cómo saber cuándo Nequi solucionó la falla?

Nequi mantiene una página oficial de estado de servicios para informar sobre el funcionamiento de sus diferentes herramientas. El sitio puede consultarse durante el día para verificar si existe una incidencia activa o si la compañía ya reportó la normalización de una función.

La página también permite distinguir entre un problema puntual y una interrupción más amplia. Para el caso informado esta semana, la empresa vinculó la falla con determinados usuarios de iPhone que instalaron la versión 7.1.1 de la aplicación.