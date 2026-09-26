La decisión afecta a Iván Name, quien fue presidente del Senado durante el periodo 2023-2024 y senador por la Alianza Verde.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Iván Leónidas Name Vásquez por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada en primera instancia y todavía puede ser apelada ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

El tribunal estudió una demanda que señalaba al entonces presidente del Senado por la causal de tráfico de influencias. Según lo establecido en la decisión, Name habría utilizado su posición para favorecer el trámite de iniciativas del Gobierno nacional y recibió $3.000 millones provenientes de recursos relacionados con la UNGRD.

Consejo de Estado ordena la pérdida de investidura de Iván Name

La decisión afecta a Iván Name, quien fue presidente del Senado durante el periodo 2023-2024 y senador por la Alianza Verde. El Consejo de Estado consideró configurada la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda, relacionada con el uso de su posición para obtener un beneficio indebido.

De acuerdo con el expediente citado por medios colombianos, el dinero habría sido entregado en dos ocasiones, por un total de $3.000 millones. Los recursos habrían llegado a Name a través de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones. El caso está relacionado con los contratos de los carrotanques adquiridos por la UNGRD para La Guajira.

La sentencia también vinculó los hechos con el trámite de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El Consejo de Estado sostuvo que existió un acuerdo previo para favorecer el avance de iniciativas legislativas a cambio de beneficios.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Iván Leónidas Name Vásquez por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). UNGRD

¿Por qué perdió la investidura Iván Name?

La causal analizada fue el tráfico de influencias, una de las conductas que puede llevar a un congresista a perder su investidura. En este proceso, el Consejo de Estado concluyó que Name utilizó su posición como presidente del Senado para intervenir en favor de determinados intereses.

Según la decisión, el entonces senador habría acordado con Carlos Ramón González, quien era director del Departamento Administrativo de la Presidencia, favorecer el trámite de la reforma pensional. El tribunal también tuvo en cuenta que Name se ausentó de varias de las sesiones en las que se discutió la iniciativa y que esas actuaciones facilitaron su trámite.

La decisión corresponde a un proceso de pérdida de investidura y no equivale por sí sola a una sentencia penal. El Consejo de Estado analizó la conducta desde el régimen especial que se aplica a los congresistas.

La decisión todavía puede ser apelada

Aunque el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura, la decisión no quedó en firme. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, Name puede presentar un recurso ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del mismo tribunal.

Esto significa que el resultado del proceso todavía puede cambiar después de la revisión de la segunda instancia. La pérdida de investidura implica la separación del cargo y una prohibición constitucional para volver a ser elegido como congresista, pero sus efectos deben aplicarse conforme al trámite judicial correspondiente.

La controversia se produce mientras avanzan otras investigaciones relacionadas con el escándalo de la UNGRD, uno de los principales casos de corrupción investigados durante el Gobierno de Gustavo Petro. En el expediente de Name aparecen también otros funcionarios y dirigentes políticos relacionados con la entrega de los recursos y con el supuesto propósito de influir en decisiones del Congreso.