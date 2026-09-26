El trámite enfrenta a su padre, Miguel Uribe Londoño, y a su viuda, María Claudia Tarazona.

El nombre de Miguel Uribe Turbay quedó involucrado en una disputa por su registro como marca en Colombia. El trámite enfrenta a su padre, Miguel Uribe Londoño, y a su viuda, María Claudia Tarazona, y deberá ser resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Según la explicación de la abogada especializada en derecho comercial Andrea Osorio, Uribe Londoño solicitó en abril de 2026 el registro de la denominación “Miguel Uribe Turbay” en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Tarazona presentó una oposición contra esa solicitud. La misma fuente señala que la viuda también habría iniciado un trámite para registrar la denominación.

El padre de Miguel Uribe Turbay pidió registrar su nombre

La solicitud presentada por Miguel Uribe Londoño corresponde a la clase 35, que comprende servicios relacionados con publicidad, gestión, promoción y determinadas actividades de organizaciones benéficas, entre otros. La oposición de María Claudia Tarazona abrió una controversia administrativa que deberá analizar la SIC.

Según el planteamiento expuesto por Osorio, Tarazona sostiene que su hijo Alejandro debe ser reconocido como titular de los derechos patrimoniales vinculados al nombre y la imagen de su padre. Como el menor es hijo de Miguel Uribe Turbay, ella actúa como su representante legal. Este es el argumento de la parte que presentó la oposición y deberá ser valorado dentro del procedimiento.

Miguel Uribe Londoño en el funeral de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

¿Qué debe analizar la Superintendencia de Industria y Comercio?

La controversia se encuentra dentro del régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina. La Decisión 486 establece que no pueden registrarse como marcas determinados signos cuyo uso afecte indebidamente derechos de terceros. El artículo 136, literal e), incluye expresamente los signos relacionados con el nombre, apellido, firma, imagen o retrato de una persona distinta del solicitante. Si esa persona falleció, la norma exige el consentimiento de quienes hayan sido declarados sus herederos.

La norma también establece que una marca debe cumplir con los requisitos generales de registro, entre ellos ser apta para distinguir productos o servicios en el mercado. Por eso, la SIC tendrá que examinar las solicitudes y los argumentos presentados durante el procedimiento antes de adoptar una decisión.

La disputa también involucra los derechos sobre su nombre e imagen

La oposición presentada por Tarazona está relacionada, según la explicación de Osorio, con los derechos patrimoniales asociados al nombre y la imagen de Miguel Uribe Turbay. Su argumento parte de que esos derechos corresponderían a su hijo Alejandro y de que ella interviene en representación del menor.

Al mismo tiempo, la información difundida sobre el caso señala que Tarazona también habría presentado una solicitud para registrar “Miguel Uribe Turbay”. De confirmarse ese segundo trámite, la SIC deberá analizar las actuaciones de ambas partes dentro de los procedimientos de propiedad industrial.

Miguel Uribe Turbay fue senador y precandidato presidencial. El 7 de junio de 2025 sufrió un atentado durante un acto político en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese año, después de permanecer más de dos meses hospitalizado. Estos hechos constan en registros oficiales y en reportes de medios colombianos.