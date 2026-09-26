Fotografía de archivo de guerrilleros de las disidencias de las FARC (Colombia).

Un comunicado atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC generó preocupación entre comerciantes y distribuidores del norte de Antioquia. El documento establece restricciones para el ingreso y la comercialización de cerveza y otros licores en ocho municipios del departamento.

Según el contenido difundido, quienes ingresen para distribuir estas bebidas deberán contar con una autorización previa de la estructura armada. El comunicado también advierte que personas o empresas que incumplan las disposiciones podrían ser declaradas “objetivo militar” y sufrir ataques contra sus vehículos y mercancías. La autenticidad del documento deberá ser establecida por las autoridades.

Las disidencias restringen la distribución de cerveza en Antioquia

El comunicado menciona a Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí. En esos municipios, los distribuidores de cerveza y otros licores tendrían que someterse a una supuesta verificación antes de ingresar y recibir autorización para realizar sus actividades.

El documento está firmado a nombre de la compañía Arnulfo Castellanos del Frente 36 y sostiene que la medida estaría relacionada con la presunta infiltración de integrantes de grupos paramilitares en los territorios. El texto menciona de forma expresa a empresas como Bavaria y advierte que quienes desacaten las órdenes podrían ser considerados objetivos militares. También incluye amenazas de quema de vehículos y productos.

Según el contenido difundido, quienes ingresen para distribuir cerveza deberán contar con una autorización previa de la estructura armada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué ordenaron las disidencias a los comerciantes?

En Campamento, además, circula un mensaje dirigido específicamente a los comerciantes. Allí se señala que solo dos distribuidores estarían autorizados para vender cerveza y se establece un precio de 6.000 pesos para el consumidor final.

El mismo mensaje advierte sobre una supuesta multa de 20 millones de pesos y el cierre del establecimiento para quienes compren cerveza a proveedores distintos de los señalados. Habitantes y comerciantes han denunciado que estas restricciones estarían acompañadas de presiones y posibles extorsiones.

Las nuevas amenazas se suman a otras restricciones en la zona

El Frente 36 ya había sido señalado este mes por imponer otras restricciones en municipios del norte y nordeste de Antioquia. El 8 de septiembre, la Gobernación de Antioquia pidió al Gobierno nacional reforzar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía después de que un panfleto atribuido a esa estructura amenazara a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos.

Días después, se conocieron nuevas restricciones atribuidas al mismo frente en Anorí, relacionadas con la movilidad, el uso de celulares y el acceso a internet. La Defensoría del Pueblo advirtió entonces sobre el agravamiento del riesgo para las comunidades por las medidas de control social atribuidas al grupo armado.