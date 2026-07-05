La verdadera razón por la que Gustavo Petro aceptó la transición sin obstáculos tras la victoria de De la Espriella

A dos semanas de la conformación del equipo encargado del proceso de empalme, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo presentó un primer balance sobre la transición entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y la administración de Gustavo Petro.

En ese contexto, afirmó que han encontrado señales de una “profunda destrucción institucional” y confirmó que el nuevo Ejecutivo utilizará herramientas de inteligencia artificial para analizar la información entregada por las entidades del Estado.

En declaraciones al diario El Colombiano, Restrepo explicó que el objetivo del empalme no es únicamente recibir la administración, sino realizar una revisión detallada del funcionamiento del Estado antes de la posesión del nuevo Gobierno.

Más de 1.300 personas participan del proceso de empalme

Según explicó el vicepresidente electo, cerca de 1.300 profesionales trabajan en el análisis de 22 sectores de la administración pública para evaluar el estado de las entidades, revisar contratos y verificar la información suministrada durante la transición.

Restrepo indicó que el equipo utilizará una plataforma basada en inteligencia artificial para contrastar documentos, bases de datos y procesos administrativos con el fin de detectar posibles inconsistencias.

“ Colombia estaba esperando esto genuinamente. Creo, además, que esto representa el compromiso que tuvimos en la defensa férrea de principios esenciales, las libertades, la iniciativa privada y esos valores fundamentales de nuestra democracia ”, manifestó.

Restrepo cuestionó el estado de las instituciones

Durante la entrevista, el vicepresidente electo aseguró que los primeros informes reflejan un deterioro institucional, administrativo y fiscal en distintas entidades del Estado.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran contrataciones de última hora, pérdida de capacidad técnica en organismos públicos, dificultades en el manejo de recursos y problemas relacionados con sectores estratégicos como la salud y la energía.

Asimismo, cuestionó el impacto que, según su visión, estas decisiones podrían tener sobre las finanzas públicas del país.

Primer balance del empalme: José Manuel Restrepo denunció una “profunda destrucción institucional” y anunció auditorías (Fuente: EFE) EFE

Auditorías y posibles reportes a la justicia

Restrepo afirmó que, si durante el empalme se identifican actuaciones que puedan ser contrarias a la ley, la información será puesta en conocimiento de las autoridades judiciales para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Explicó que el propósito de las auditorías es establecer si existieron irregularidades en procesos de contratación o en decisiones administrativas adoptadas durante los últimos meses del actual Gobierno.

Los sectores que están bajo revisión

El vicepresidente electo señaló que el análisis abarca prácticamente todas las áreas de la administración nacional, aunque mencionó que algunas entidades concentran una atención especial.

Entre ellas nombró la Cancillería, donde aseguró que revisan contrataciones realizadas en los últimos días y decisiones relacionadas con la carrera diplomática.

También indicó que el equipo estudia procesos adelantados por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Respecto de la Fiduprevisora, señaló que serán revisados contratos suscritos poco antes de las elecciones por un valor cercano a 1,6 billones de pesos.

Reforma tributaria y Ministerio de la Igualdad

Durante la entrevista, Restrepo también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno saliente impulse una nueva reforma tributaria en la etapa final de su mandato y manifestó que el próximo Ejecutivo no respaldará esa iniciativa.

Además, reiteró su posición sobre el Ministerio de la Igualdad, al señalar que considera que esa cartera debe desaparecer, argumentando que existe una decisión de la Corte Constitucional relacionada con su creación.

Según explicó, también será revisada la reubicación de funcionarios que anteriormente hacían parte de esa entidad en otras dependencias del Estado.

Con estas declaraciones, el equipo de empalme presentó el primer balance oficial del proceso de transición, que continuará durante las próximas semanas con la revisión de la información entregada por las diferentes entidades públicas y la elaboración de los informes que recibirá el nuevo Gobierno antes de asumir sus funciones.