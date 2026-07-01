Petro reactivó la extradición del jefe del Clan del Golfo y reconoció fallas en los diálogos de paz

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El presidente Gustavo Petro anunció que reactivó la orden de captura y extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo desde 2021.

La decisión fue comunicada por el mandatario este 1 de julio a través de su cuenta de X, donde aseguró que esa organización armada no mostró una voluntad real de avanzar en los diálogos impulsados por el Gobierno dentro de su política de paz total.

Petro ordenó reactivar la extradición contra alias “Chiquito Malo”

Petro indicó que firmó el decreto que deja sin efecto la suspensión de la orden de extradición contra el jefe del Clan del Golfo. Según explicó, si alias “Chiquito Malo” es capturado, deberá ser extraditado de inmediato.

El presidente también mencionó la captura en Córdoba de alias “el Zarco”, otro integrante señalado dentro de la estructura criminal, y sostuvo que para que una negociación con grupos armados avance debe existir “sinceridad”.

En ese sentido, afirmó que esa condición no se cumplió en el caso del Clan del Golfo, por lo que el Gobierno decidió retomar el camino judicial contra su principal cabecilla.

Qué dijo Petro sobre los diálogos de paz con el Clan del Golfo

Durante su mensaje, el mandatario defendió la idea de los diálogos sociojurídicos como parte de la paz total. Según explicó, esa estrategia buscaba promover una integración económica y social lícita en territorios afectados por el conflicto y por economías ilegales.

Gustavo Petro reactivó la extradición del jefe del Clan del Golfo y reconoció fallas en los diálogos de paz (EFE) EFE / Alejandro Garcia

Petro sostuvo que el objetivo era combinar pactos sociales con una salida jurídica que permitiera la dejación de la violencia armada. Sin embargo, reconoció que el proceso no logró los resultados esperados con esa organización.

El presidente insistió en que no cree en una guerra total, sino en mecanismos que reduzcan la muerte y el dolor en los territorios, aunque señaló que los grupos armados deben responder con voluntad real a cualquier intento de negociación.

Petro cuestionó a la Fiscalía y defendió su política de paz total

En su pronunciamiento, Petro también dirigió críticas contra la Fiscalía General de la Nación, a la que acusó de no haber acompañado plenamente la estrategia del Gobierno.

El mandatario afirmó que su propuesta tuvo resultados parciales en el sur del país y defendió la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos como una alternativa frente a la erradicación forzada.

Además, aseguró que los datos de su administración fueron presentados ante organismos internacionales y ante Estados Unidos, con el objetivo de respaldar la continuidad de esa política.