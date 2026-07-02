El presidente Gustavo Petro oficializó el 26 de junio que no pondrá trabas al cambio de gobierno para que Abelardo de la Espriella asuma el 7 de agosto. La decisión llegó cinco días después de la segunda vuelta que dio al abogado ultraderechista el 49,66% de los votos frente al 48,7% de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

En un comunicado público, Petro acató el fallo de las autoridades electorales y convocó a un empalme “transparente, ágil y útil” para fortalecer la institucionalidad. El proceso arrancó el 2 de julio en la Casa de Nariño con 22 mesas técnicas, más de 1.300 funcionarios y la vigilancia de los órganos de control.

La aceptación inmediata de la derrota contrasta con la polarización de la campaña. Petro calificó el triunfo de De la Espriella como un “grave error” para el país, pero distinguió entre el disenso político y el quebranto democrático. Analistas señalan que el mandatario busca preservar su capital de legitimidad -superior al 40% de aprobación- y evitar que una resistencia institucional debilite a la oposición progresista de cara a 2030.

La verdadera razón por la que Gustavo Petro aceptó la transición sin obstáculos tras la victoria de De la Espriella. Representación hecha con IA

Por qué Gustavo Petro facilitó el empalme con De la Espriella

La facilitación del empalme responde a tres cálculos. Primero, el mandato constitucional: Petro reiteró que “no se queda ni un segundo más” después del 7 de agosto. Segundo, la protección de los avances en paz: el presidente anunció que su actividad posmandato se centrará en la negociación territorial y la veeduría de derechos, lo que requiere buena fe del nuevo gobierno. Tercero, la señal a la comunidad internacional: Colombia queda como ejemplo de alternancia pacífica en una región convulsionada.

El equipo de De la Espriella, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, había advertido que no habría empalme si ganaba y denunciaba posible “destrucción de documentos”. Petro respondió con la apertura total de la información: 200 funcionarios ya habían compilado informes de gestión, contratos vigentes, presupuesto y nombramientos pendientes. La primera reunión técnica confirmó que no hay obstáculos administrativos.

¿Qué hará Petro después del 7 de agosto?

El expresidente descartó aspirar a nuevos cargos: “No seré un viejo cansón”. Su hoja de ruta, revelada en junio, prioriza la paz territorial en zonas de economías ilegales, el acompañamiento a procesos de negociación con grupos armados y la defensa de las reformas sociales -salud, laboral, pensional- desde la movilización ciudadana y la tribuna internacional. Mantendrá su voz en la agenda climática global y en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado.

La ex primera dama Mary Luz Herrán y su hijo Andrés Gustavo Petro publicaron un comunicado conjunto: “Aceptar los resultados es acudir a la sensatez; en 2030 llegaremos más fuertes”. La apuesta del petrismo es transformar el 48,7% de votos en una fuerza de oposición legislativa y social que blindaje su legado y dispute la hegemonía cultural desde las regiones.

Antecedentes: la estrecha segunda vuelta y el giro bogotano

El preconteo del 21 de junio mostró a De la Espriella ganador por 12,9 millones contra 12,7 millones de Cepeda. Petro atribuyó la diferencia a un giro de 300.000 votos en Bogotá, donde la clase media -beneficiaria de la reforma laboral- habría votado por el cambio. El escrutinio oficial ratificó la tendencia sin alterar el resultado. La izquierda perdió la Presidencia pero conservó mayorías en el Congreso y la mayoría de gobernaciones, lo que condiciona la gobernabilidad del próximo cuatrienio.