Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las oficinas migratorias de Bolivia, Ecuador y Perú continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

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En Bolivia, los ciudadanos bolivianos y los extranjeros que ingresan o salen del país deben contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje válido al momento de realizar los controles migratorios.

La Dirección General de Migración (DIGEMIG) es la entidad encargada de supervisar el ingreso y salida del territorio nacional, y puede impedir el paso si el documento de identidad o pasaporte se encuentra vencido o no cumple con los requisitos establecidos al momento del viaje.

En el caso de los ciudadanos bolivianos, se exige contar con documentación vigente para salir del país y regresar sin inconvenientes, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

Qué exige Ecuador para entrar o salir del país

En Ecuador, Migración Ecuador establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos ecuatorianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. (Fuente: Representación creada con IA) Representación creada con IA

En Ecuador, no existe una excepción general que permita el ingreso con pasaporte vencido, pero las autoridades migratorias pueden contemplar casos específicos en función de acuerdos internacionales o situaciones humanitarias, siempre bajo evaluación individual en los puntos de control fronterizo.

Perú también exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: