Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón | Para qué sirve y por qué lo utilizan miles de personas

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Cada vez son más las personas que optan por preparar aromatizantes caseros utilizando ingredientes que ya tienen en casa. Una de las combinaciones que más llamó la atención reúne aceite de oliva, canela y cáscara de limón, una mezcla sencilla que ayuda a perfumar los ambientes con un aroma agradable y duradero.

Esta preparación ganó popularidad entre quienes buscan reemplazar los productos industriales por alternativas más naturales y fáciles de hacer. Además de dejar un perfume fresco en el hogar, también se le atribuyen otros beneficios que la convirtieron en un truco muy utilizado.

El aromatizante casero con aceite, limón y canela que se usa cada vez más

La mezcla de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite actúa como base para retener el aroma, mientras que el limón aporta frescura y la canela un toque cálido.

La mezcla de aceite de oliva, cáscara de limón y canela es beneficiosa para aromatizar el hogar | Imagen realizada con IA.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicarse en superficies como muebles o telas. Su uso es frecuente en espacios como livings, cocinas o dormitorios.

Para qué sirve esta mezcla natural en el hogar

Entre los usos más habituales de esta combinación se destacan:

Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.

Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados.

Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina.

Generar un ambiente más cálido y agradable.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, ya que el aroma puede ajustarse variando la cantidad de ingredientes.

Cómo preparar este aromatizante paso a paso

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos y el proceso es sencillo:

Colocar aceite en un frasco de vidrio

Agregar cáscaras de limón previamente limpias

Incorporar ramas de canela o canela en trozos

Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez listo, el preparado puede utilizarse directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que se le quiera dar dentro del hogar.