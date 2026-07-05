Construyen el primer túnel inteligente de América Latina: una obra extraordinaria con tecnología alemana y más de 80 estructuras

Colombia estrena el túnel más extenso de toda América Latina | La inversión récord y 3 horas menos en los viajes

El Túnel del Toyo se erige como una obra que no solo transformará el transporte de vehículos y carga, sino que también se establecerá como un referente en ingeniería y planificación vial en Colombia. Esta infraestructura ha generado expectativas sobre los beneficios que la región podrá cosechar de una infraestructura moderna, que facilitará la movilidad entre varios municipios y mejorará la conectividad en el occidente antioqueño.

Antioquia avanza en uno de sus proyectos de infraestructura más significativos: un túnel que promete transformar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Esta obra, considerada estratégica para el transporte y el comercio, ha despertado gran interés por su magnitud y la avanzada tecnología que incorpora, la cual tiene como objetivo optimizar la seguridad y eficiencia en el tránsito.

El proyecto ha sido objeto de atención tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, debido a su impacto en la región y a los avances en construcción. A pesar de que aún no se han revelado todos los detalles operativos, la expectativa sobre su finalización y los beneficios que traerá ha suscitado un gran interés en los sectores logísticos y de transporte.

Túnel del Toyo en Antioquia: características, avances y alcance

El túnel principal, denominado Túnel 17, se extenderá a lo largo de aproximadamente 9,7 kilómetros y se erige como el más extenso de Colombia y uno de los más significativos en Latinoamérica. Consiste en una calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, así como una galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m.

El proyecto integral incluye vías de acceso, túneles complementarios y puentes, sumando una construcción nueva que oscila entre 37 y 39 km. La velocidad máxima prevista en la vía alcanzará 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá.

La obra ha enfrentado retadoras dificultades técnicas, tales como la profundidad de la montaña, que alcanza casi 900 m bajo la cumbre, así como la remoción de aproximadamente 1,7 millones de metros cúbicos de roca, a través del uso de perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad conforme a la dureza del terreno.

Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, un proyecto clave para la conectividad regional. (foto: Web Túnel del Toyo). Web Túnel del Toyo

El proyecto requirió una inversión inicial que se estimó en 1,8 billones de pesos, cifra que eventualmente se incrementó a más de 2,7 billones. Adicionalmente, se anticipan sobrecostos para la finalización de los tramos pendientes.

La financiación del proyecto se origina de diversas entidades, incluyendo la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación ha aportado aproximadamente 540.000 millones de pesos, Antioquia ha contribuido con 780.000 millones y Medellín ha comenzado con 520.000 millones.

El túnel más largo de Latinoamérica: así usa IA

A pesar de que el túnel ha sido diseñado con sistemas avanzados y automatizados para mejorar la seguridad y la operatividad:

Sistemas inteligentes de operación futura: cámaras y control de tráfico para optimizar el flujo vehicular cuando el túnel esté activo.

Monitoreo estructural en tiempo real: permite detectar desviaciones o fallas antes de que ocurran.

Perforadoras TBM con inteligencia adaptativa alemana: ajustan presión y velocidad según la dureza de la roca.

Sensores y automatización ambiental: control de ventilación, temperatura y gases dentro del túnel.

¿Cuándo se inaugura el Túnel del Toyo y qué falta?

La obra inició formalmente en 2018 y ha progresado de manera notable. Se prevé que la apertura al tráfico se realice en un futuro cercano, generando beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.

La fase de revestimiento del túnel principal se encuentra casi finalizada y los equipos electromecánicos estarán en proceso de instalación en los próximos meses.