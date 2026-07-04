De la Espriella y el presidente de Guyana acordaron una alianza en energía, gas y seguridad regional.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, en la que ambos trazaron las bases de una alianza estratégica bilateral. El diálogo se centró en tres frentes: seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas.

Según reportaron medios locales, el acercamiento refleja la intención del gobierno entrante de construir vínculos internacionales antes de su posesión del 7 de agosto, con el objetivo de que Colombia llegue posicionada al inicio de lo que De la Espriella denomina la “Patria Milagro”.

#ATENCIÓN | El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), y el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, acordaron avanzar en una alianza estratégica en materia de seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas.



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Hidrocarburos: la apuesta central de la alianza

El eje más relevante del acuerdo gira en torno a la explotación de hidrocarburos. Guyana se consolidó en los últimos años como uno de los actores más dinámicos de América del Sur en ese sector, lo que la convierte en un socio estratégico de peso para un gobierno que tiene entre sus prioridades reactivar la exploración y producción energética en Colombia.

El movimiento Defensores de la Patria destacó que la conversación abre una oportunidad concreta para que Colombia acceda a conocimiento técnico, inversión y cooperación especializada en materia de gas e hidrocarburos, en contraste con la política del gobierno saliente de Gustavo Petro, que durante cuatro años limitó la exploración de petróleo y gas en el territorio nacional.

Seguridad regional contra el crimen transnacional

En materia de seguridad, De la Espriella y Ali coincidieron en que las amenazas del crimen organizado transnacional y el narcotráfico requieren respuestas coordinadas entre países, ya que ninguna nación puede enfrentarlas de manera aislada. Ese punto de acuerdo sentó las bases para avanzar en mecanismos de cooperación regional entre ambos gobiernos.

Desde el equipo del presidente electo subrayaron que este tipo de acuerdos apunta a que Colombia recupere su liderazgo regional y construya alianzas que generen beneficios concretos para la población antes de que el nuevo gobierno tome las riendas.

Una posesión en guarnición militar

El contacto con Guyana se suma a una agenda internacional que De la Espriella viene construyendo activamente en las semanas previas al traspaso de mando.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó en el espacio de debate de Semana que la ceremonia de posesión se realizará en una guarnición militar el próximo 7 de agosto, una decisión que, según explicó, busca enviar un mensaje sobre el lugar que las fuerzas armadas y de seguridad tendrán en la nueva administración, luego de lo que el equipo de De la Espriella describió como cuatro años de maltrato institucional hacia esos sectores.