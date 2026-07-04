El equipo económico del presidente electo anticipó cuál será el criterio para negociar el salario mínimo de 2027.

El proceso de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella, también abrió el debate sobre el futuro del salario mínimo en Colombia. A poco más de un mes del cambio de mando, el equipo económico entrante comenzó a anticipar cuál será la postura que defenderá durante la negociación del aumento correspondiente a 2027.

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, aseguró que el objetivo será establecer incrementos moderados, vinculados al crecimiento de la productividad y alejados de los aumentos que, a su juicio, superaron ampliamente la inflación en los últimos años.

El criterio que buscará aplicar el nuevo Gobierno para aumentar el salario mínimo

De acuerdo con Gómez durante una entrevista con Caracol Radio, la política salarial del próximo gobierno deberá sustentarse en criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios para la economía.

El futuro ministro sostuvo que el salario mínimo debería aumentar en línea con la productividad del país , es decir, con la capacidad de producir más utilizando de manera más eficiente los recursos, la tecnología y el conocimiento.

En ese sentido, explicó que los incrementos muy superiores a la inflación -que podría cerrar cerca del 5,1%- pueden generar efectos negativos sobre la economía, especialmente cuando el crecimiento de la productividad permanece estancado.

El equipo económico del presidente electo anticipó cuál será el criterio para negociar el salario mínimo de 2027. (Fuente: IA).

Por qué el equipo económico plantea aumentos más moderados

Durante la entrevista, el funcionario advirtió que elevar el salario mínimo sin un respaldo en la productividad incrementa los costos laborales para las empresas y puede afectar la generación de empleo y la competitividad.

Asimismo, señaló que aumentos excesivos también pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, impulsando nuevas presiones inflacionarias que terminan reduciendo el poder de compra de los hogares.

En esa línea, sostuvo que el próximo gobierno buscará evitar incrementos que multipliquen varias veces la inflación proyectada y remarcó que este tipo de decisiones requieren un manejo responsable.

Qué buscará priorizar la administración de Abelardo De la Espriella

El equipo económico entrante afirmó que la intención será mantener el equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad de la economía.

Para ello, el Gobierno de De la Espriella proyecta impulsar medidas orientadas a fortalecer la productividad y controlar el aumento de los precios, dos factores que considera fundamentales para definir el salario mínimo de los próximos años.

Según lo expresado por el ministro designado, la meta será preservar el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores con menores ingresos, sin comprometer la capacidad de crecimiento de las empresas ni la creación de nuevos puestos de trabajo.