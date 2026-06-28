La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puso en marcha una jornada nacional de control en grandes superficies comerciales con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal.

Como parte de la estrategia “Transparencia fiscal para un país más justo”, la entidad realizó visitas a cientos de establecimientos comerciales en diferentes regiones del país para verificar el adecuado registro de los ingresos y la correcta expedición de la factura electrónica.

¿Cómo fueron los operativos de la DIAN?

La jornada se desarrolló con la participación de 1.440 servidores públicos, quienes adelantaron labores de inspección en 680 establecimientos de comercio pertenecientes a 11 grandes contribuyentes, entre ellos hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y comercios multimarca.

Las verificaciones se llevaron a cabo en 32 ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Manizales, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Pasto, Montería, Tunja y Yopal, entre otras.

¿Qué verificó la autoridad tributaria?

Durante las visitas, los funcionarios de la DIAN revisaron que los establecimientos cumplieran con las obligaciones fiscales establecidas por la ley.

Entre los principales aspectos inspeccionados estuvieron:

El correcto registro de los ingresos obtenidos por los comercios.

La adecuada expedición de la factura electrónica.

El cumplimiento de las demás obligaciones tributarias aplicables a los contribuyentes.

Según explicó la entidad, estas acciones hacen parte de las estrategias para fortalecer la transparencia fiscal y reducir la evasión de impuestos.

La DIAN desplegó a más de 1.400 funcionarios para inspeccionar la correcta facturación y el registro de ingresos en grandes superficies. Dian

¿Cómo identificar a un funcionario de la DIAN?

La entidad recordó que los servidores públicos encargados de estas visitas deben estar plenamente identificados para brindar seguridad a comerciantes y ciudadanos.

Durante los operativos, los funcionarios:

Portan su carné institucional.

Pueden llevar chalecos u otros elementos oficiales de identificación.

Deben presentar el acto administrativo que autoriza la visita.

Además, los establecimientos tienen la posibilidad de verificar la autenticidad de la comisión comunicándose con los números institucionales que figuran en el documento presentado por los funcionarios.

Con estas jornadas de inspección, la DIAN busca reforzar los mecanismos de control tributario y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los grandes contribuyentes en todo el país.